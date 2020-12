Acuto – Debiti fuori bilancio: l’opposizione lascia la seduta, l’intervista a Francesco Sordo | TG24.info

L’amministrazione comunale ha confeziona più di 29.000 € di debiti fuori bilancio, un debito è maturato a causa di una sentenza del Tribunale di Frosinone che ha condannato il Comune al pagamento degli interessi, per un ritardato saldo alla ditta, per lavori effettuati alla scuola media nel 2009.

Dovrà pagare anche le spese legali della ditta stessa, della Regione Lazio e dell’avvocato che ha difeso l’ente. I consiglieri comunali di minoranza Francesco Sordo e Achille Bellucci hanno lamentato la mancata comunicazione ai consiglieri della sentenza di condanna, risalente al giugno scorso, le modalità con cui si è contrattata un’eventuale transazione con la ditta in questione e su quali fondi di Bilancio si sarebbero potuti utilizzare per pagare gli interessi e che, invece, oggi costringono il Comune a fondi fuori dal Bilancio che attualmente non ha. Una vicenda i cui atti finiscono alla Procura della Corte dei conti. “Come opposizione abbiamo chiesto spiegazioni e criticato questi incomprensibili ritardi. Ma ormai il danno era fatto. Per questo, al momento della discussione abbiamo lasciato la seduta mettendo a verbale la nostra contrarietà nella gestione superficiale di tutta la vicenda. Ci vuole rispetto per i cittadini di Acuto e per chi è stato indicato dal popolo a rappresentarlo in Consiglio comunale. Sarà ancora il paese a rimetterci, come accade ogni qual volta si amministra con superficialità e faciloneria. Il tutto in un quadro di Bilancio niente affatto roseo. Acuto non merita tutto questo”. Di seguito l’intervista al consigliere comunale Francesco Sordo.

Il 2020 si è chiuso in Consiglio comunale con la vostra protesta, avete abbandonato la seduta al momento del voto di un debito fuori bilancio, perché?

Per la prima volta con il collega Bellucci siamo stati costretti a lasciare la seduta. I debiti fuori bilancio sono materia esclusiva del Consiglio comunale che si assume una responsabilità fortissima nel riconoscerli.

Il ritardo nella comunicazione, i silenzi e le ombre di questa vicenda legata ai lavori della scuola media del 2009 che ha portato alla condanna del comune denota la superficialità, l’inadeguatezza di questa amministrazione, soprattutto quando si tratta di gestire i lavori pubblici. Ma la cosa di gran lunga più grave e che si tiene all’oscuro, fino all’ultimo momento utile, il Consiglio comunale su una questione che pesa tantissimo sul bilancio comunale già molto precario.

Cosa è accaduto nello specifico?

La ditta che ha fatto i lavori della scuola media, terminati nel 2009, viene pagata in colpevole ritardo attraverso i fondi regionali destinati a quel lavoro. La ditta fa ricorso e a giugno scorso il tribunale condanna il Comune a pagare 29 mila euro tra interessi passivi, interessi di mora, spese legali della ditta e anche della Regione Lazio. Data la sentenza, capirebbe anche un bambino che qualcosa non ha funzionato all’interno dell’Amministrazione comunale in quella fase. Dunque vi è stata un’ anomalia tecnica, burocratica ma soprattutto un’assenza della politica. Una volta emessa la sentenza di condanna il Coniglio comunale avrebbe dovuto essere coinvolto immediatamente. Non è stato fatto. Non ci si poteva assumere questa responsabilità a cuor leggero, dunque. Spero per giunta che i colleghi di maggioranza che l’hanno votata, abbiano avuto miglior consapevolezza della nostra, per questo abbiamo abbandonato la seduta in segno di protesta anche insieme al consigliere Guidoni.

Il 2020 e stato un anno terribile per via dell’emergenza covid, come ne esce il paese di Acuto?

Con le ossa rotte, come tutti. La comunità ha avuto i suoi contagiati e ha pianto i suoi morti. Dal punto di vista politico abbiamo da subito cercato di aiutare e collaborare con l’Amministrazione comunale perché dinanzi all’emergenza e alle conseguenze umane, sociali ed economiche della pandemia, non si poteva rimanere con le mani in mano. Vivi Acuto insieme al circolo del Partito Democratico si è fatto promotore di numerose iniziative di solidarietà alimentare e di donazione di dispositivi di protezione individuale.

Inoltre abbiamo fatto le nostre proposte al sindaco per cercare di gestire al meglio la situazione: alcune sono state tenute in considerazione, altre purtroppo no. Ma la priorità resta quella di vincere questa tremenda battaglia.

Dalla sconfitta elettorale del 2019 ad oggi pensate di aver fatto alcuni passi avanti come lista civica, quali risultati avete raggiunto e quali sfide sono ancora da vincere?

Dal punto di vista amministrativo vi è la situazione finanziaria del comune che è molto preoccupante. Quello che ci dispiace è vedere un’ amministrazione ferma, non ci sono assessori con deleghe, c’è una situazione del personale molto delicata, sembra si viva un po’ alla giornata. I tempi difficili che viviamo e le sfide economiche, occupazionali e sociali che abbiamo sotto gli occhi, richiederebbero invece uno sforzo maggiore. Mettere insieme le teste migliori, prendersi una responsabilità politica collettiva e condivisa, attingere a finanziamenti esterni e a progetti europei che trasformerebbero negli anni il paese di Acuto. Tutto questo percorso non è stato nemmeno iniziato.

Si naviga tra obbiettivi di medio e basso cabotaggio che sono poche gocce in un mare in tempesta. Con la nostra opposizione cerchiamo di essere da stimolo all’amministrazione perché il bene di Acuto viene prima di qualsiasi tornaconto politico di parte.

Quali propositi politici per il 2021?

Vivi acuto dovrà essere brava a mettere insieme tutti coloro che vogliono guardare al paese con occhi diversi nei prossimi anni , che hanno il coraggio di immaginare un paese che possa finalmente rinascere sui suoi grandi punti di forza: i beni naturalistici, la cultura e il cibo, l’agricoltura, il commercio e l’artigianato. In questa sfida sarà di aiuto anche il circolo del Partito Democratico. Aver riaperto con il congresso e l’elezione dell’avvocato Massimiliano Necci, una via tutta politica, può essere soluzione importante per il paese e per uscire dalle secche di un dibattito politico, a volte, troppo personalistico e personalizzato e poco ambizioso.

Ed ora l’ augurio per il 2021!

L’ augurio è che si possa pian piano uscire dall’ emergenza e che il paese possa essere pronto ad affrontare le piccole e grandi sfide del futuro, perché questa comunità sia sempre più vivibile, accogliente, prolifera e ambiziosa. La tenacia, la determinazione e l’attivismo degli acuti ni saranno il suo maggior punto di forza. Auguro un sereno e operoso 2021 a tutti.

Anna Ammanniti