A Terracina 4 spiagge attrezzate per i disabili | TG24.info

«L’attenzione per le persone fragili e per i disabili è per la nostra Amministrazione una priorità, e per questo lavoriamo costantemente in sinergia con le varie associazioni confrontandoci con chi vive questa realtà, che ci consente di offrire i servizi migliori e più adeguati». Così l’Assessore alle Politiche Sociali Sara Norcia ha commentato l’allestimento dei quattro arenili comunali attrezzati per i diversamente abili che si trovano sulla spiaggia di ponente in corrispondenza con via Umbria, via Lombardia, via Campania e via Basilicata. L’allestimento di queste spiagge, infatti, è stato ottimizzato dopo l’incontro convocato dall’Assessorato ai Servizi Sociali con le Associazioni, che hanno esposto le loro esigenze e le loro problematiche. Quest’anno i camminamenti delle spiagge sono in mattonato e cemento, ci sono gazebo, bagni e depositi a disposizione, e l’assistenza di uno steward, oltre a quella del bagnino, dalle 09:00 alle 19:00. L’Assessorato ha poi messo a disposizione due sedie JOB per ogni arenile attrezzato.

«Per arrivare a questo risultato ci siamo confrontati anche con il Presidente della Consulta Regionale della Disabilità e dell’Handicap, perché la nostra attenzione per i disabili, e per tutti i cittadini, parte proprio dall’ascolto e dal confronto. Un’attenzione che l’Assessorato ai Servizi Sociali sta dimostrando dal momento dell’insediamento, e che ci ha permesso di mettere in campo diverse attività a favore delle categorie fragili con un percorso all’insegna della correttezza e della trasparenza. Penso al regolamento per l’assistenza socio-economica per le persone in stato di bisogno approvato di recente, quello per il Centro Diurno il Melograno, la Carta servizi per lo stesso Centro e per l’Assistenza Specialistica Scolastica. Lavorare in sinergia significa anche collaborare con le Associazioni, per questo abbiamo siglato un protocollo d’intesa con la Caritas e con l’Associazione Volontari Ospedalieri. È attraverso l’integrazione e la socializzazione, con le attività che si svolgono quotidianamente, che proviamo ad abbattere le barriere della diversità che purtroppo nella nostra società persistono ancora. Ci si prova, non è detto che ci si riesca del tutto, ma anche quel poco è una grandissima vittoria», ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

«Il nostro impegno è massimo per stare accanto alle persone più fragili e alle famiglie che le assistono, tra le tante difficoltà e i tempi purtroppo non rapidi che alcuni iter richiedono. È un lavoro complesso e di grande responsabilità, per questo riteniamo fondamentale il supporto e l’indirizzo che ci possono offrire tanto le associazioni quanto i familiari delle persone diversamente abili. Le quattro spiagge che abbiamo attrezzato sono proprio un risultato di questo tipo di lavoro, una prima risposta che riusciamo a dare ma che consideriamo comunque come un punto di partenza per la Città che vogliamo, aperta e accessibile a tutti», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.