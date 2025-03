A Sora il coordinamento dei Volontari Capitano Ultimo del Lazio e della provincia di Caserta e de L’Aquila | TG24.info

“Era diverso tempo che ci stavano lavorando, ora sembra reale l’apertura di nuovi gruppi a Frosinone, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine ed Avezzano. Tutte queste nuove realtà – spiega il Presidente della Sezione Volontari Capitano Ultimo di Sor, il Ltg cs Rocco Pagliaroli

– nasceranno come sottosezione della Sezione di Sora e sotto la loro guida, dopo un periodo di tirocinio, saranno condotte alla definitiva autonomia, come nuova Sezione. Sora avrà quindi il compito di coordinare le varie Sezioni del Lazio, delle province di Caserta e de L’Aquila”.

Una grande soddisfazione per i volontari della Sezione Sorana, come espresso in un incontro tenutesi a Roma, domenica 24 novembre scorso dallo stesso Capitano Ultimo. Lo stesso ha avuto parole di stima e di incoraggiamento per la Sezione di Sora per quanto di buono è stato profuso da ogni volontario in questo periodo.

“Questo deve essere motivo di orgoglio per ognuno di noi” le parole del Presidente della Sezione sorana, Lgt cs Rocco Pagliaroli, che a nome di tutti, nell’incontro, ha consegnato a Capitano Ultimo il calendario 2025 della Sezione. Questi ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutti i soci e volontari, con la promessa di essere a Sora in un prossimo futuro per conoscere tutti i soci/volontari della Sezione.

Coloro che fossero interessati ad entrare nel gruppo come volontari per donare un po’ del loro tempo libero agli altri potranno mettersi in contatto con i referenti sul sito www.sora-capitanoultimo.it e telefonicamente al nr. 3473506180; saranno ricontattati per un colloquio esplorativo non vincolante.

Rivolgiamo quindi, l’invito a far parte della nostra grande famiglia dei Volontari di Capitano Ultimo, a tutte le persone di maggiore età, che vogliono impegnare un po’ del loro tempo libero per l’attività di volontario e di prevenzione, per dare aiuto a chi è in difficoltà:

• Per aiutare la nostra comunità;

• Per aiutare a salvaguardare il nostro territorio e dove viviamo;

• Per fare parte attiva di un gruppo;

• Perché fare volontariato è una delle più belle esperienze che si possa fare.