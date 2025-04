A Paliano l’elezione della Consulta delle Donne Amministratrici del Lazio | TG24.info

Giovedì 10 aprile, il teatro comunale Esperia di Paliano ha accolto le elezioni della Consulta delle Donne Amministratrici Lazio, organizzato da Anci Lazio. Tanti i comuni intervenuti e tante le amministratrici che hanno partecipato all’evento.

Eletta nella Consulta anche l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Paliano Francesca Calamari che ha così commentato: «È stato un onore, come Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Paliano, ospitare la prima convocazione per l’elezione della Consulta delle Donne Amministratrici del Lazio. Questo evento rappresenta un momento di grande significato, reso possibile grazie alla sensibilità del Presidente Anci Lazio Daniele Sinibaldi e del nostro Sindaco Domenico Alfieri, membro del direttivo Anci Lazio. Un sincero ringraziamento a loro e a tutto il direttivo. Vedere così tante amministratrici unite, provenienti da ogni angolo del Lazio, è stata una potente testimonianza della nostra determinazione a fare rete e portare le istanze delle donne ai massimi livelli decisionali. Un applauso speciale a tutte le relatrici e a ciascuna di voi per la passione e l’impegno dimostrato. Congratulazioni a Simona Mulè e Carmela Cassetta, elette rispettivamente come Coordinatrice e Vicecoordinatrice della Consulta. Sono entusiasta di far parte di questa assemblea e non vedo l’ora di collaborare attivamente con loro per tradurre le nostre idee in azioni concrete. Abbiamo il dovere di far sentire le nostre voci, di condividere le nostre esperienze e di elaborare proposte che possano tradursi in politiche efficaci per superare le disuguaglianze e garantire pari opportunità per tutti i cittadini e le cittadine. Buon lavoro a tutte».

Il Sindaco Domenico Alfieri: «Ringrazio di cuore il Presidente di ANCI Lazio e Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi per avere scelto la nostra città e il direttivo tutto, di cui sono membro dal 2019. Ringrazio per la presenza l’Assessore Regionale ai LLPP Emanuela Rinaldi, la Presidente della Commissione Sanità della Regione Alessia Savo e la Consigliera Regionale Emanuela Droghei. Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri alla neo coordinatrice Simona Mulè e alla vice coordinatrice Carmela Cassetta. Sono certo che queste due donne e amministratrici sapranno guidare con competenza e passione questa Consulta, portandola a raggiungere importanti traguardi. Sono particolarmente contento e orgoglioso che la nostra Assessora alle Pari Opportunità, Francesca Calamari, sia stata eletta all’interno della Consulta. Un riconoscimento meritato per il suo impegno e la sua dedizione. Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a tutte le donne amministratrici elette nella Consulta. La numerosa partecipazione di tante amministratrici è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Un segnale forte e positivo per il futuro della rappresentanza femminile nel nostro territorio».