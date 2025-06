A Fondi il Garante comunale per l’infanzia, Monica Sansoni: “Passo concreto per i diritti dei minori” | TG24.info

La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio annuncia la collaborazione con il Comune di Fondi per l’istituzione di una figura di tutela locale dedicata a bambini e adolescenti.

Procede con decisione l’iter per l’istituzione del Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza nel Comune di Fondi, una figura di grande rilevanza per la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Ad annunciarlo è la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, che esprime soddisfazione per il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale e per la proficua sinergia istituzionale che si sta consolidando.

«Accolgo con favore — dichiara la dott.ssa Sansoni — l’impegno del Comune di Fondi nel voler istituire il Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, figura che, in stretta collaborazione con l’Ufficio regionale che rappresento, potrà garantire una presenza qualificata e costante al fianco dei minori e delle loro famiglie, dando piena attuazione ai principi sanciti a livello nazionale e internazionale in materia di tutela dei diritti dei più piccoli.»

Il regolamento per l’istituzione di questa figura sarà al centro dei lavori della prossima Commissione Servizi alla Persona, Sanità e Scuola, convocata per lunedì 30 giugno 2025 alle ore 10:30 presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi” del Comune di Fondi. Alla seduta prenderà parte la stessa Garante regionale Monica Sansoni, che offrirà il proprio contributo tecnico e istituzionale per definire al meglio funzioni e competenze del nuovo organo comunale.

«La persona che andrà a ricoprire questo ruolo — aggiunge la Garante regionale — dovrà possedere competenze trasversali in diritto minorile, psicologia, criminologia e pedagogia, così da poter svolgere un’azione concreta ed efficace a favore dei bambini e degli adolescenti del territorio. È essenziale che questa figura, seppur autonoma, lavori in costante dialogo e coordinamento con il Garante regionale, così da rendere più efficace l’intero sistema di tutela.»

Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, e la presidente della Commissione consiliare Daniela De Bonis hanno espresso apprezzamento per la disponibilità della Garante Sansoni e per il supporto istituzionale assicurato fin dal principio.

«Poter contare sull’esperienza della dottoressa Sansoni — commenta il sindaco Maschietto — rappresenta un valore aggiunto per il nostro Comune. Lavorare in sinergia con il Garante regionale ci consentirà di istituire una figura realmente utile per i minori e le famiglie, con competenze ben definite e complementari rispetto a quelle regionali.»

A concludere, la presidente di Commissione Daniela De Bonis sottolinea: «Ancora una volta Fondi conferma grande attenzione verso l’infanzia e l’adolescenza. Ringrazio la Garante regionale per la sua presenza costante e il prezioso supporto che non ha mai fatto mancare ogni qualvolta se ne sia presentata l’occasione.»

Alla seduta della commissione parteciperà anche l’assessore al ramo Sonia Notarberardino del Comune di Fondi che ha condiviso l’iter e le valutazioni propedeutiche a questo importante passo