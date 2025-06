A Fiuggi il futuro dell’abitare al centro di “Living Next”, il confronto tra i Giovani imprenditori ANCE del Centro Italia (VIDEO) | TG24.info

Si è svolto a Fiuggi, nella cornice dell’Hotel Silva Splendid, l’evento “LIVING NEXT” promosso da ANCE Giovani Nazionale che ha riunito i Gruppi Giovani di Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche per una giornata di confronto strategico sul futuro dell’abitare.

Student housing, social housing e senior housing sono stati i temi cardine del dibattito, con l’obiettivo di individuare modelli abitativi innovativi, sostenibili e realmente inclusivi.

Al centro dell’iniziativa, la volontà di rafforzare il dialogo tra giovani imprenditori, istituzioni e professionisti del settore, in una prospettiva di rete e collaborazione interregionale.

L’organizzazione dell’evento ha visto la collaborazione attiva di ANCE Giovani Frosinone e ANCE Giovani Lazio, a testimonianza della sinergia tra i diversi livelli del sistema associativo e dell’impegno comune nel valorizzare i giovani imprenditori del settore edile.

A sottolineare l’importanza del confronto tra territori è stato Stefano Stellino, Presidente di ANCE Giovani Lazio, che ha affermato: “Living Next è stato un ponte tra territori e generazioni. In un’epoca in cui l’edilizia ha bisogno di visione e coraggio, è fondamentale creare momenti di condivisione come questo, dove idee e proposte si incontrano per costruire insieme il domani”.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente di ANCE Frosinone, Arnaldo Zeppieri, che ha evidenziato come “la formazione, il dialogo interregionale e l’ascolto attivo siano strumenti indispensabili per affrontare con consapevolezza le trasformazioni in atto. Fiuggi ha rappresentato una tappa significativa nel percorso di crescita dei nostri giovani”.

Il confronto ha evidenziato anche il ruolo del sistema associativo nel generare contenuti e visioni in grado di incidere realmente sui modelli abitativi del futuro. Nicolò Rebecchini, Presidente di ANCE Lazio, ha dichiarato: “Living Next dimostra la capacità del sistema ANCE di generare visione. Parliamo di un’edilizia che non è solo costruzione, ma rigenerazione urbana, coesione sociale e futuro delle comunità”.

Il Presidente di ANCE Giovani Frosinone, Alessio Buccitti, ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

“Living Next si è configurato come un vero e proprio laboratorio di confronto sui temi dell’abitare, dell’innovazione e della sostenibilità. Un’occasione preziosa per costruire una rete giovane, preparata e determinata a contribuire in modo concreto all’evoluzione del nostro settore.”

TG24 HA SEGUITO L’EVENTO. GUARDATE IL SERVIZIO.