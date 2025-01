A cento anni dalla nascita Fontana Liri celebra il suo, immenso, Marcello Mastroianni (VIDEO) | TG24.info

Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni è nato a Fontana Liri il 26 settembre 1924. Giovedì avrebbe compiuto 100 anni. Per ricordarlo, sono tantissime le celebrazioni che si tengono in tutta Italia e non solo. Fontana Liri, suo paese natale, ha voluto commemorare l’amato Marcello, il divo gentile, in maniera speciale.

Prima la presentazione del libro “Marcello Mastroianni. Il divo gentile” di Barbara Rossi, poi l’inaugurazione dell’opera “Born” di Franco Bianchi Poteca, realizzata per l’occasione e posizionata proprio in Piazza Marcello Mastroianni (ex piazza Municipio).

Il suo paese natale inoltre lo ha celebrato e omaggiato con il Premio Speciale Fontana Liri per Marcello Mastroianni, promosso dal Comune in collaborazione con il Centro Studi e le sinergie con le associazioni del territorio Pro Loco, Associazione culturale Il Castello, Parrocchia di Santa Barbara, Protezione civile Santa Barbara, Idee Avanzate, Fontanesi nel mondo, Centro Anziani. L’evento si è tenuto presso la sala di rappresentanza dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri. In rappresentanza della famiglia Mastroianni presente la nipote di Marcello e figlia di Ruggero, Federica Mastroianni. Presente inoltre il fontanese Carlo Conte, figlioccio di Marcello Mastroianni in quanto da lui battezzato.

Ursula Andress, Sergio Castellitto, Leo Gullotta, Edoardo Leo e Francesco Pannofino sono stati gli artisti insigniti del Premio Speciale Fontana Liri per Marcello Mastroianni. Un’occasione davvero speciale per ricordare insieme a tutti loro, a Fontana Liri, l’immenso Marcello Mastroianni.

TG24 HA SEGUITO L’EVENTO. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO. ASCOLTATE LE PAROLE DI GULLOTTA, PANNOFINO, LEO, DEL SINDACO DI FONTANA LIRI.