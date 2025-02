Aquino – L’ex sindaco Mazzaroppi nominato nel Cda di LazioDisco | TG24.info

Libero Mazzaroppi (in foto), ex sindaco di Aquino ed attualmente consigliere comunale di minoranza, è stato nominato dal Consiglio regionale del Lazio nel Cda di Lazio Disco, l’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza.

Sara Battisti, consigliere regionale del Partito democratico, ha voluto esprimere le proprie “congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Libero Mazzaroppi, nominato dal consiglio regionale del Lazio, con decreto del presidente Aurigemma, membro del Consiglio di amministrazione di Lazio Disco”.

Per Battisti, quello conferito a Mazzaroppi, candidato alle ultime regionale dal Pd, è “un incarico di prestigio che, sono certa, Libero saprà onorare al meglio – prosegue Battisti – in virtù della sua importante e riconosciuta esperienza amministrativa. C’è molto lavoro da fare per garantire a tutte e tutti il diritto allo studio e la formazione universitaria nella nostra Regione, sarò come sempre a disposizione per collaborare e rafforzare i servizi nel Lazio per i nostri studenti. Apprezzo le capacità di Mazzaroppi, con il quale in questi ultimi anni ho condiviso un lavoro sempre con grande rispetto e – conclude – stima reciproca”.

Anche il presidente regionale del Pd, Francesco De Angelis ha voluto complimentarsi per l’incarico: “Congratulazioni a Libero Mazzaroppi per la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione di Lazio Disco, l’ente regionale per il diritto allo studio ed alla promozione della conoscenza! Si tratta di un traguardo significativo per lui e che dimostra il suo contributo e riconosce il valore della sua esperienza e serietà nel campo amministrativo.

Sono certo che, grazie alla sua esperienza, Libero farà la differenza, promuovendo nel modo migliore il diritto allo studio e l’accesso equo all’istruzione universitaria nella nostra Regione. Insieme alla difesa del lavoro, dei diritti e della sanità, il diritto allo studio è uno dei valori imprescindibili che il Partito Democratico difende, perché significa equità tra tutti. Libero Mazzaroppi, che per tanti anni è stato un eccellente sindaco del territorio, saprà affrontare questa sfida con impegno e competenza. Complimenti ancora!”.