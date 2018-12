Villa Latina – Finanziamenti impianti sportivi… “ennesima occasione persa”!

Dopo la casa di accoglienza Risorse Donna, anche l’impianto sportivo perde finanziamenti regionali per una dimenticanza degli uffici comunali. Parla l’associazione Pensare Democratico.

L’impianto sportivo perde 50 mila euro di finanziamenti regionali per una mancata procedura dell’Ufficio Tecnico. L’accattivante Bando pubblicato lo scorso dicembre dalla Regione Lazio, quando ancora il Comune di Villa Latina era commissariato, avrebbe potuto rilanciare un’opera pubblica dimenticata da tempo. “Sport in movimento – riqualificazione, ammodernamento, contenimento di consumi energetici e abbattimento delle barriere architettoniche di impianti sportivi“. Questa la denominazione del Bando al quale il Comune di Villa Latina avrebbe potuto accedere se non fosse stata “dimenticata” la documentazione necessaria per poter attingere ai fondi.

“L’ennesima occasione persa per risanare un’importante opera pubblica – hanno sottolineato dall’associazione cittadina ‘Pensare Democratico’ – a causa di ben quattro punti mancanti sulla procedura prevista per il bando. Si tratta della relazione in merito alla rispondenza del progetto, del piano di sostenibilità dei costi di gestione, della relazione del contesto sociale e del mancato invio del piano di sicurezza dell’opera pubblica. E scusate se è poco! Già dimenticata da anni, oggi la struttura sportiva in località Bianchi, rimarrà ancora scandalosamente abbandonata a sé stessa. Rispetto ai buoni propositi enunciati dall’allora Commissario prefettizio – spiegano dall’associazione locale – la struttura non potrà ancora essere riconsegnata alla cittadinanza come luogo dedicato allo sport e al sociale. Persino gli inviati di una nota trasmissione in onda su Rai 3 visitarono il luogo intervistando alcuni cittadini motivati. Ma oggi si è al punto di partenza. Morale della favola: l’ennesimo finanziamento è stato bocciato per inammissibilità, a causa di documenti mancanti“.

Va ricordato, a tal riguardo, che quasi nello stesso periodo, per colpa di un errore negli uffici comunali, la Casa Accoglienza gestita dall’Associazione Risorse Donna perse ben 185 mila euro di fondi stanziati dalla Regione. I cittadini di Villa Latina lanciano un appello: maggiore attenzione alla cosa pubblica e alle strutture che hanno grande rilevanza in ambito sociale.

