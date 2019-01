Veroli – PD, Appuntamento alla Catena per scegliere i candidati alla carica di segretario nazionale

Primarie Pd, 15 alle 19 gli iscritti potranno votare presso la Galleria della Catena.

<Auguri e complimenti al segretario Toni Pironi e al presidente Cesidio Trulli che da anni lavorano per il bene del partito e di Veroli – ha affermato Piergiorgio Fascina, dirigente provinciale PD – Il mio benvenuto all’on. Nazzareno Pilozzi, agli esponenti e agli amministratori PD, tra cui il consigliere comunale di Veroli, Francesca Cerquozzi, che hanno scelto di aderire a ‘Pensare Democratico’. Anche la nostra città dovrà farsi trovare pronta in occasione delle elezioni primarie; saremo chiamati infatti a scegliere il segretario nazionale del Partito democratico. Apprezzabile l’impegno profuso dal reggente Maurizio Martina, tra l’altro in una fase politica complicata. L’auspicio è che la compagine democratica possa essere guidata da Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio darà nuova spinta ai tanti militanti, ai simpatizzanti e a coloro che potranno avvicinarsi al PD considerando il nostro partito valida alternativa alla Lega e al M5S. Con Zingaretti si creerà un terzo polo in grado di coinvolgere, oltre agli elettori di centrosinistra, numerosi cittadini delusi da questo governo. Molte persone verrebbero così intercettate, anche trasversalmente, tramite associazioni, comitati civici e gruppi spontanei che non si identificano nel populismo e nel dilettantismo dell’attuale esecutivo ma nei principi e nei valori che hanno reso forte la nostra area politica. Occorre sostenere perciò in maniera compatta l’idea di Partito democratico capace di aggregare e di guardare oltre i tradizionali confini della sinistra. Questo sarà possibile votando Nicola Zingaretti segretario>.