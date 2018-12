Veroli – La ‘valigia di salvataggio’ per le donne vittime di violenza

La città di Veroli adotta la ‘valigia salvataggio’ per le donne vittime di violenza. Un’iniziativa fortemente sostenuta dall’assessore alle Politiche sociali, Patrizia Viglianti

La ‘Valigia di Salvataggio’, progetto innovativo dell’associazione Salvamamme Nazionale, rivolto a donne in fuga da situazioni di violenza che hanno lasciato la casa in cui vengono maltrattate e dove sono a rischio per la propria vita, approda grazie ad Anci Lazio, in cinquanta Comuni. <Un piccolo contributo al dramma che colpisce le donne, spesso madri di famiglia, costrette a fuggire per sottrarsi alle continue violenze, che devono poi trovare l’assistenza e la collaborazione di tutti –il commento dell’assessore Viglianti- Siamo davvero felici di essere uno dei pochi Comuni ciociari a contribuire alla causa>. Una “plancia di salvataggio”, un piano di emergenza per le donne in fuga, strutturato per intervenire nelle prime delicatissime ore dall’abbandono della casa nella quale hanno subito violenza o in momenti di alta criticità. Cosa contiene una valigia? Beni essenziali, come abbigliamento, biancheria e prodotti per la cura e l’igiene della donna. Ogni donna ha a seconda delle sue necessità una valigia diversa. <L’associazione Salvamamme –ha spiegato l’assessore- vuole evitare che queste donne coraggiose tornino sui loro passi, rientrando in una casa dove per il momento non possono che trovare dolore e violenza>. Si offre loro per le prime 120 ore un vero e proprio sistema di sicurezza in cui mettere in moto i primi interventi. Messo a disposizione del progetto vi è un numero di emergenza che le donne possono contattare, per un ascolto telefonico e per richiedere informazioni utili.