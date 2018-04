Veroli – La città commemora la giornata della Liberazione

Oggi, 25 aprile 2018, in occasione del 73° anniversario della Liberazione, il Comune di Veroli onorerà la ricorrenza con la deposizione di una corona al milite ignoto.

L’appuntamento per i rappresentanti della civica amministrazione, delle Forze dell’Ordine locali, delle associazioni combattenti e dei militari in congedo, nonché delle rappresentanze di anziani e per quanti vorranno partecipare, è per le ore 10,00 a piazzale Vittorio Veneto presso il Monumento ai Caduti. <Con questa sobria iniziativa –ha dichiarato il sindaco, Simone Cretaro – la nostra Comunità intende riflettere sulla storia e la memoria affinché la loro combinazione possa continuare a dare slancio alla costruzione di un orizzonte comune in cui la conoscenza del passato costituisca sempre fonte per un progetto futuro. Alle Istituzioni il compito, quindi, di sensibilizzare le giovani generazioni su tali principi di concordia in quanto base della fondazione dell’Unione Europea quale scenario di riferimento della pace nel mondo>.