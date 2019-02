Veroli – Corso gratuito per panettieri, l’iscrizione entro settembre

Un corso per panettieri grazie ad Aspiin, l’azienda speciale internazionalizzazione e innovazione della Camera di Commercio di Frosinone e IN.SI. Srl (partner).

<Un’opportunità per tanti ragazzi –ha dichiarato l’assessore al Commercio Luca Renzi- che vogliono cimentarsi in questa professione che è molto richiesta e apprezzata anche all’estero>.

Il progetto rientra nell’ambito dell’avviso pubblico pluriennale ‘mestieri Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio’. Il corso, completamente gratuito, è riservato a candidati residenti nella Regione Lazio con i seguenti requisiti: 18 anni compiuti al momento della richiesta di adesione, disoccupati e/o inoccupati e che abbiano assolto all’obbligo scolastico. Il corso della durata di 510 ore (360 formazione in aula e 150 stage formativo) e ulteriori 15 ore di accompagnamento in uscita, si terrà a Frosinone, in via Marittima. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile del 21 settembre, alle ore 13.30, direttamente nella sede amministrativa di Frosinone.