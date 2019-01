Veroli – Ciclovia del Basso Lazio, ufficiale l’adesione della città ernica

La città aderisce al programma ‘Ciclovia del Basso Lazio’. Un’iniziativa turistica legata ad un altro importante progetto sui cammini in terra di Ciociaria.

Un volano per il turismo locale sul quale l’amministrazione Cretaro ha deciso di investire. Si tratta di un progetto per la promozione del territorio che permetterà alla città di Veroli di essere inserita nella rete nazionale e internazionale di ciclovie turistiche che attraversano il territorio della Ciociaria. <Come ente abbiamo deciso di aderire –ha dichiarato il primo cittadino- affinché la Regione Lazio includa tale programma negli accordi firmati tra la Regione stessa e il Mit per il Grande Raccordo Anulare e per la Ciclovia Tirrenica, offrendo la possibilità anche al Basso Lazio di potersi connettere al sistema nazionale delle ciclovie che consentirebbe al territorio di svolgere un ruolo di raccordo e ‘cerniera’ per l’intera mobilità nazionale e internazionale. Un progetto che ha lo scopo di offrire alla cittadinanza una visione globale e strutturale sul tema della mobilità sostenibile>. La ciclovia toccherà siti di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale. Realtà di cui la città ernica è ricca.