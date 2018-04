Veroli – Borghi Photo Marathon, una foto per Veroli Arpino e Ferentino

La città di Veroli selezionata per la Borghi Photo Marathon, il contest fotografico organizzato da Yallers in collaborazione con Borghi Magazine.

3 borghi italiani, 600 partecipanti, 9 ore di tempo, 5 temi, 17 premi. Questa è la formula di ognuna delle 4 tappe della Borghi Photo Marathon che vedrà gli appassionati di fotografia e di borghi impegnati nel cogliere i migliori scorci, le più suggestive vedute, i panorami mozzafiato e la vera essenza dei borghi che ospiteranno la manifestazione. Le 4 giornate della Borghi Photo Marathon, rispettivamente nelle regioni Marche, Lazio, Puglia e Lombardia, saranno ricche di sorprese e divertimento. Il progetto, organizzato da Yallers in collaborazione con Borghi Magazine, vuole indurre l’uso della fotografia come mezzo di promozione ambientale, culturale, territoriale legato al mondo dei borghi, le vere eccellenze italiane. Borghi Photo Marathon ha l’obiettivo di creare una community, sia reale che virtuale, di appassionati di cultura e fotografia che vogliano trascorrere una giornata alla riscoperta del territorio, conoscendosi e divertendosi insieme. Ogni tappa della Borghi Photo Marathon vedrà i partecipanti “correre”, con tutta calma che contraddistingue la vita dei borghi, una corsa contro il tempo. Nove ore a disposizione per fotografare soggetti inerenti ai temi assegnati dall’organizzazione e dai comuni dei 3 borghi per ogni tappa. Nove ore per immortalare foto spettacolari di un borgo, per poi correre al secondo e poi al terzo. La prima tappa, ormai vicinissima, è fissata per il 13 di maggio, nelle Marche. Il 3 giugno a Veroli, Arpino e Ferentino.