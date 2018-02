Valcomino – La Protezione Civile Valle di Comino festeggia 27 anni di impegno

La storica Protezione Civile Valle di Comino, nata il 24 febbraio 1991, festeggia 27 anni di abnegazione, impegno e volontariato. E lo fa silenziosamente, in disparte, senza grandi festeggiamenti. Solo per ricordare un incontro e una crescita che oggi ha portato i giovani di allora ad essere dei piccoli grandi eroi. Un esempio su tutti, all’epoca ancora adolescente, è quello del geologo di Atina Tiziano Caira che, da giovanissimo membro della Protezione Civile, nel gennaio del 2017 partecipò all’azione di salvataggio delle vittime intrappolate sotto le macerie dell’Hotel Rigopiano con i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico di Cassino e Collepardo.

Prodigarsi per il prossimo è di sicuro stata una delle tante lezioni insegnate dalla Protezione Civile Valle di Comino ai giovani del territorio. Il gruppo è nato da una felice intuizione di Gian Marco Casaroli, già appartenente al gruppo fondatore, Mario Farina, specialista in diversi settori e Jony Renato, appassionato di montagna e disponibile in ogni momento, era composto da circa 20 volontari provenienti dai dversi Comuni della Valle, quali Vicalvi, Alvito, Atina, San Donato, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda ed altri. “Con pochissimi mezzi a disposizione – ricorda uno dei fondatori, Gian Marco Casaroli -, quasi sempre personali, dopo aver svolto i necessari corsi, la nostra squadra è riuscita ad effettuare numerosi ed importanti interventi, come lo sbarco degli Albanesi, il terremoto in Molise e l’alluvione in Valtellina. Con l’avvento dei gruppi comunali, la squadra originaria, pur rimanendo in ottimi rapporti di amicizia, è stata suddivisa in varie realtà attive sul territorio: Soccorso Alpino, Antincendio e Sanitario”. Oggi, a distanza di quasi tre decenni, i responsabili storici sono ancora disponibili, istruendo le nuove leve, donando loro la stessa passione e l’impegno che li ha spinti verso questa nobile attività.

Caterina Paglia