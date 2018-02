Valcomino – Cartucce detenute illegalmente, nei guai 55enne

Quattro cartucce calibro 270 detenute illegalmente e sei fucili rinvenuti nell’abitazione di un 55enne, tra Atina e Villa Latina.

Nel corso di un’operazione preventiva dei Carabinieri della Stazione di Atina, in collaborazione con i colleghi di Picinisco che rispondono al Comando della Compagnia di Cassino, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino, per il reato di “omessa denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza“, un 55enne residente nel territorio di Atina.

In seguito ad alcune segnalazioni, i militari di turno hanno effettuato una perquisizione nella casa dell’uomo scoprendo, oltre alle 6 armi legalmente denunciate, anche 4 cartucce calibro 270 che non risultavano denunciate ai Carabinieri. Nel corso degli accertamenti di rito poi, i Carabinieri hanno appurato che l’uomo risultava già indagato nell’ambito di un procedimento penale ai danni del fratello, per minaccia, violenza privata e lesioni personali. Pertanto si è proceduto al sequestro cautelativo dei sei fucili di varie marche e del relativo munizionamento denunciato. In seguito al controllo, l’uomo è stato inoltre segnalato all’Autorità di Pubblica Sicurezza come forma preventiva. Secondo la ricostruzione dei fatti, pare che il 55enne abbia litigato con il fratello, il quale, circa tre giorni fa si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Picinisco per denunciarlo, ancora sconvolto, dalle minacce e le lesioni subite. Inevitabile quindi la perquisizione della casa del 55enne. L’intervento, avvenuto lo scorso giovedì, rientra pienamente in una più ampia azione volta alla prevenzione della violenza che punta soprattutto a chi detiene armi in casa. (foto di repertorio)

Caterina Paglia