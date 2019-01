ULTIM’ORA Cassino – Giunta al capolinea, si è dimessa Maria Iannone

L’assessore alla cultura Maria Iannone in un comunicato stampa ha annunciato di aver rimesso la delega spiegando in una nota.

”Rimetto nelle mani del Sindaco Carlo Maria D’Alessandro la delega da Assessore alla Cultura del Comune di Cassino. Non ci sono più le condizioni per proseguire oltre. Ho atteso sino a oggi per onorare e organizzare fino alla fine l’impegno assunto per gli ultimi adempimenti istituzionali in scadenza. In pochissimi mesi di mandato molteplici sono stati i bandi, le attività, i progetti messi in piedi che hanno avuto una ricaduta positiva sulla città. Inoltre, è di queste ore, l’approvazione da parte della Regione Lazio della concessione di un contributo economico a sostegno di un progetto da realizzare di concerto con l’Università e le scuole di Cassino che hanno aderito all’iniziativa, per la promozione delle politiche europee della cittadinanza e dell’integrazione europea: Europa per vivere e camminare in libertà. Il mio impegno profuso è stato massimo e, nonostante le gravi difficoltà economiche e organizzative, sono riuscita con successo a portare avanti i programmi delineati e concordati per dare slancio e impulso all’attività amministrativa. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato fattivamente nell’attività di governo cittadino”

An. Nic.