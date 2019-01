Trivigliano – 2019 Anno del Turismo Lento, Bastianelli e Brussone “per la Ciociaria straordinaria occasione” (video)

A Trivigliano all’interno della Casa del Lago di Canterno info point turistico della 12ª Comunità Montana Monti Ernici (presieduta da Achille Bellucci)il presidente dell’Uncem nazionale Marco Bussone. Il direttore esecutivo dell’ ENIT Gianni Bastianelli e il cuciniere Salvatore Tassa hanno illustrato agli operatori quale straordinaria occasione rappresenti per i borghi montani il 2019.

Per Salvatore Tassa “è fondamentale raccontare i piatti e i prodotti della tradizione, non devono essere solo buoni”. Per il direttore Bastianelli “la Ciociaria è una terra fortunata, ha tutti gli elementi vincenti, deve fare squadra con la consapevolezza che si vince e si perde tutti insieme, nel turismo attualmente vince chi riesce a far tornare i turisti con un mix tra tutti i turismi , eccellenze e la buona anzi ottima accoglienza e soggiorno, voi avete di tutto, dalle città d’arte, figli illustri, sport, paesaggi, è indispensabile unire l’offerta e promuoverla adeguatamente”. Per Brussone dell’Uncem “il rilancio dei borghi montani passa anche attraverso una fiscalità agevolata e nuovi strumenti che tutelino le piccole e medie attività“. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della 12ª Comunità Montana Monti Ernici Achille Bellucci e dagli albergatori di Fiuggi che hanno apprezzato e faranno tesoro dei suggerimenti scaturiti dal convegno. L’offerta turistica “ I Tesori di Ciociaria Turismo “ Monti Ernici -Simbruini “ saranno presentati alla Bit di Milano con la Regione Lazio dal 10 al 12 Febbraio 2019 in collaborazione con il centro guide Cicerone.

Il programma completo

ORE 9.30Saluti del Sindaco del Comune di Trivigliano Ennio Quatrana Presentazione convegno a cura di Achille Bellucci Presidente della XII Comunità Montana dei Monti Ernici

INTERVENTI

ORE 10.00Piani di Gestione e Assestamento Forestali e possibilità Occupazionali Dr Maurizio Putzolu Responsabile R.D.M. Progetti – Firenze

ORE 10.30L’Enogastronomia, identità di un territorio. I Prodotti Tipici Locali ed il loro ruolo quale futuro occupazionale per i giovani Chef Salvatore Tassa intervistato dal giornalista Dario Facci

ORE 11.302008-2019 progetto”Artigian Ernici” e prospettive per il recupero e valorizzazione dei vecchi mestieri Francesco Chiucchiurlotto coordinatore consulta borghi e paesi Anci Lazio

ORE 12.30Conclusioni: Graziano Cerasi, capo segreteria Assessorato Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio Mauro Buschini, Consigliere Regionale del Lazio (Ex Assessore Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio)

Degustazione di vini e prodotti tipici Ciociari in collaborazione con “La Strada del Vino Cesanese del Piglio”

ORE 14.302019 Anno del Turismo Lento e Sostenibile. Il Turismo quale fattore collante per lo sviluppo del territorio e le sue risorse

Gianni Bastianelli Direttore Esecutivo E.n.i.t. Agenzia Nazionale Turismo

Marco Bussone Presidente U.n.c.e.m. Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani

ORE 15.30Tavola Rotonda: Raccolta, suggerimenti, proposte, iniziative in corso e risposte ad eventuali quesiti.

ORE 17.00Anticipazioni sul Piano Triennale della Regione Lazio del Turismo Conclusioni: Delineamento sulle risultanze dell’iniziativa Sara Battisti, Consigliere Regionale del Lazio

Degustazione di vini e prodotti tipici Ciociari in collaborazione con “La Strada del Vino Cesanese del Piglio”.