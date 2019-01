Torrice – Dal consiglio via alle variazioni di bilancio

Venerdì si è riunito il consiglio comunale. Il cuore dell’assise ha riguardato le variazioni di bilancio che permetteranno all’Amministrazione di poter intervenire in vari ambiti.

La prima ha riguato 20.000 euro di entrate per oneri concessori, di cui 5.000 sono stati destinati al contenzioso e 15.000 sono stati inseriti in un nuovo capitolo di bilancio per l’acquisto di beni dell’ente. L’altra variazione di bilancio, di 1.750 euro, ha comportato una diminuzione del fondo “Viabilità” in favore del progetto regionale “Lazio delle meraviglie”, al fine di promuovere cultura e turismo.

Il terzo punto ha riguardato sempre una ratifica di una delibera di Giunta, che ha dato corso ad una acquisizione. Si parla di terreni che nel 1995 sono stati utilizzati per la realizzazione di Piazza degli Emigranti. L’ultimo odg ha riguardato l’approvazione del Regolamento comunale per l’equipaggiamento della Polizia locale.

