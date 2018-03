Volley SuperLega – Biosi Indexa Sora, anche senza bomber Petkovic termina 3-1 a Vibo

Grande vittoria di squadra della Biosì Indexa Sora che batte 3-1 la Tonno Callipo Vibo Valentia nonostante l’assenza per infortunio a una mano di bomber Petkovic.

I bianconeri hanno serrato le fila, tutti hanno dato qualcosa di più, impattando così la serie contro i calabresi sull’1-1 e mandandola a gara 3, in programma domenica prossima a Vibo. Partenza lanciata di Sora, che vince bene il primo set 25-14, poi cede nettamente il secondo per 25-8, quindi fa suo in volata il terzo per 25-23, infine rimonta da 10-12 a 25-20 il quarto con un parziale di 6-0 su battuta di Mattei. Bene il servizio (10 gli ace), Nielsen (23 punti) eletto mvp del match, solita buona partita di Caneschi e Mattei, capitan Rosso sempre presente e Duncan-Thibault (2 ace e 9 punti) a fare il suo nel ruolo di sostituto di Petkovic.

BIOSÌ INDEXA SORA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-1

BIOSÌ INDEXA SORA: Seganov 2, Duncan Thibault 9, Rosso 10, Nielsen 23, Mattei 7, Caneschi 10, Mauti (L), Marrazzo 1, Petkovic n.e., Lucarelli n.e., Fey 3, Penning n.e., Farina n.e., Santucci (L) n.e. All. Mario Barbiero. Battute vincenti 10, sbagliate 22, muri: 6.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Coscione 4, Patch 11, Costa 4, Verhees 11, Lecat 11, Massari 10, Marra (L), Izzo, Damagala 1, Felix, Corrado n.e., Presta, Torchia (L) n.e. All. Marcelo Fronckowiak. Battute vincenti 5, sbagliate 9, muri: 9.

PARZIALI: 25-14 (‘17); 8-25 (‘19); 25-23 (‘30); 25-20 (’35).

MVP: Nielsen Rasmus Breun.

ARBITRI: Canessa Maurizio, Talento Matteo.

SPETTATORI: 558.

BCob