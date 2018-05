Serie B – Virtus Entella vs Frosinone -3, D.Ciofani: “Sto meglio. Pronto a seguire i miei compagni anche a Chiavari”

La sua stagione è già terminata a causa di un brutto infortunio, ciononostante Daniel Ciofani (in foto) continua ad essere al fianco dei suoi compagni in questa difficile, ma assolutamente stimolante, corsa verso la Serie A.

Il “Tanque” di Cerchio è intervenuto poco fa in conferenza stampa. Queste le sue parole così come raccolto dalla nostra redazione:



“Sto meglio, ho iniziato con esercizi per il tono muscolare. Cammino bene ora. Siamo una squadra forte, anche lo scorso anno lo eravamo. Stare fuori è dura, ma cerco di trasmettere la giusta carica ai miei compagni. Questa squadra ha bisogno di positività. Andrò anche a Chiavari per stare vicino ai compagni. In Liguria serviranno testa, cuore, palle e piedi. I piedi sono il 10% del tutto. Il campionato è una corsa a tappe. Noi comunque guardiamo solo a casa nostra. Futuro? Voglio continuare a fare il calciatore; mi piace il mondo del calcio. Non è facile fare l’allenatore o il dirigente. Sabato sarà bellissimo avere tutti i nostri tifosi al seguito. Non credo aumentino la pressione. Il Frosinone senza me? Ho visto che è stato criticato particolarmente Citro; ma vi assicuro che ha lavorato benissimo. Vedere una partita dalla Curva? Non posso per via dell’infortunio; guardo e incito dalla Tribuna”.

NDF