Modulo confermato, ma alcuni interpreti che saranno differenti.

E’ questo in estrema sintesi il Frosinone che si appresta ad affrontare domani pomeriggio il Brescia. In rampa di lancio, per il match contro le rondinelle, Ariaudo, Chibsah e Sammarco (in foto). Dovrebbero essere loro tre le novità rispetto all’undici sceso in campo sabato pomeriggio a Cesena. Staremo a vedere come andrà a finire. La certezza? Non si può più sbagliare.

NDF