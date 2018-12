Serie A – Udinese vs Frosinone 1-1, conferenza Nicola: “Un passo avanti. Per me non era rigore, ma lo accetto”

(di Alessandro Andrelli) Ecco il commento di Davide Nicola, tecnico dell’Udinese, dopo il pari con il Frosinone di oggi al “Friuli”. Grazie alla collaborazione di Radio Day.

“Partita molto complicata, abbiamo fatto comunque un passo in avanti. Sono convinto che questa squadra ha grossi margini di miglioramento. Stasera è stato molto complicato. Ogni gara è fondamentale, e oggi sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. Ci siamo ripromessi di prendere il massimo nelle prossime partite, poi faremo il punto della situazione. Bisogna essere molto consapevoli del fatto che questo gruppo, con me lavora da un mese e non posso rimproverargli nulla. Il Frosinone sapevamo che poteva venire qui con un atteggiamento diverso, raccogliendo il massimo dal cambio in panchina. Io comunque sono contento della nostra crescita, ben consapevole che c’è molto da fare. Partita combattuta ed equilibrata, dove però non abbiamo avuto grossi problema. Per 55′ noi abbiamo cercato di dare il nostro timbro. Io guardo alla mia squadra, e ribadisco credo che stiamo crescendo molto. Il Var? Sapete come la penso, io non ero e non sono d’accordo. Trovo assurdo che non si vada a rivedere un episodio contestato. Non sono d’accordo sul rigore, ma lo accetto”.

