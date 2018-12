Serie A – Udinese vs Frosinone 1-1, conferenza Baroni: “Dovevo cambiare, bene così ma c’è tanto da lavorare”

(di Alessandro Andrelli) Conferenza stampa del tecnico del Frosinone, Marco Baroni, dopo il pari per 1-1 al “Friuli” con l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni, grazie alla collaborazione di Radio Day.

“Abbiamo cambiato la squadra rispetto alle ultime partite. Secondo me avevamo bisogno di maggiore compattezza, senza rinunciare al gioco. I ragazzi hanno capito cosa da loro cercavo di avere. Siamo riusciti ad interpretare al meglio la situazione, contro una squadra che ha gambe e fisicità. Siamo stati molto nell’area di rigore, e questo va benissimo. Al di là del rigore abbiamo costruito. Sono stati giorni intensi, nel quale lavorare molto sulla convinzione della squadra. Non sono tanto soddisfatto del pari, ma della prestazione, che ci può dare autostima e soddisfazione. Avremo ora poco tempo per preparare la prossima gara. Giocheremo di fronte i nostri tifosi contro il Milan, dovremo dimostrare il nostro valore, non mollando mai. Il tempo è tiranno, spero di recuperare le energie”.

Squadra vogliosa?

“Avevo chiesto proprio questo ai ragazzi. Abbiamo lavorato molto tatticamente. Non volevo esporre troppo i centrocampisti, ecco perché ne ho inserito uno in più, senza rinunciare ad attaccare. Ecco perché l’inserimento di Cassata invece di un terzo attaccante. Dovevamo giocare con ordine e così è stato. Devo ringraziare i ragazzi per la disponibilità. Abbiamo dato un segnale, ben consapevoli che ora c’è da affrontare una grande squadra come il Milan. La squadra era ordinata anche per attaccare, anche con gli innesti dalla panchina. In questo momento non ho la certezza di tutti, quindi ho la necessità di provare anche chi avevano più voglia di giocare e reagire. Ecco perché ho sfruttato anche molto la prestanza fisica dei giocatori. Pinamonti mi ha colpito in questi giorni per la sua energia e per la sua determinazione. Non abbiamo molto tempo in questo periodo, quindi chiunque mi dia più garanzie va in campo”.

