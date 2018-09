Serie A – Roma, Di Francesco avverte: “Sceglierò gli uomini, non i giocatori”

Giorni caldi in casa giallorossa, anche per l’allenatore Eusebio Di Francesco, che rischia seriamente l’esonero qualora le prossime gare con Frosinone e Lazio non dovessero essere positive.

Il tecnico romanista però non ha intenzione di mollare e lo ha fatto capire chiaramente già dopo la sfida con il Bologna: “Sono abituato a combattere senza tirarmi indietro, anche nelle difficoltà, cerco soluzioni e non alibi. Tante cose non vanno bene ma bisogna reagire, per questo da oggi in poi sceglierò i giocatori che hanno più voglia, non possiamo più permetterci errori. Dovrò individuare gli uomini giusti, ancor prima che i calciatori e i moduli, per venire fuori da questo momento“.

Nelle prossime ore sarà più chiaro quali saranno le scelte di formazione derivanti da queste parole, contro il Frosinone si potrebbe vedere una Roma totalmente rivoluzionata.