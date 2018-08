Serie A – Lazio vs Frosinone -3, procede a rilento la vendita dei tagliandi per il settore ospiti

AGGIORNAMENTO giovedì 30 Agosto ore 16.40 – Stenta a decollare la vendita dei tagliandi per il settore ospiti in vista della gara tra Lazio e Frosinone, in programma domenica sera alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma. E’ stato abbattuto solo poco fa infatti il muro dei 2000 biglietti staccati.

AGGIORNAMENTO mercoledì 29 Agosto ore 13:35 – Rallenta il ritmo della prevendita dei tagliandi per il settore ospiti. Ad ora i certi di un posto per domenica, sono poco meno di 1700.

AGGIORNAMENTO mercoledì’ 28 Agosto ore 20:30 – Sale a quota 1550, il numero di tagliandi staccati dai tifosi del Frosinone in vista del match di domenica sera a Roma contro la Lazio.

Mercoledì 28 Agosto ore 14:45 – La voglia di esserci in una delle due trasferte meno lontane da casa. Parliamo di tutti i tifosi del Frosinone, che domenica si metteranno in viaggio alla volta di Roma per la sfida contro la Lazio. Ad ora risultano staccati circa 1300 tagliandi per il settore ospiti, un numero decisamente interessante se si considera che è ancora martedì. L’obiettivo, neanche a dirlo, è provare a sfondare il muro dei 4000, dato fatto registrare nel match contro i biancocelesti tre anni fa. Staremo a vedere come andrà a finire in tal senso.

Nunzio Danilo Ferraioli