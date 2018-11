Serie A – Lazio vs Frosinone -4, oggi doppia seduta di allenamento per i biancocelesti

Doppia seduta di allenamento quest’oggi per la Lazio.

I biancocelesti continuano a preparare la sfida di domenica sera contro il Frosinone. La Squadra si è ritrovata alle 10:30 di questa mattina sul campo “Fersini” del Centro Sportivo di Formello per svolgere la prima delle due sedute in programma. La mattinata è stata aperta dai difensori: il pacchetto arretrato ha prima svolto alcuni esercizi di riscaldamento per poi dedicarsi ad un’ampia fase tattica. Successivamente, il resto della rosa ha fatto il suo ingresso in campo ed ha lavorato sotto gli occhi dei preparatori. Alle 18:30 la Lazio sarà nuovamente in campo per l’allenamento pomeridiano. Ancora assente Berisha e Luiz Felipe, che resterà ai box per circa un mese.

E.P.