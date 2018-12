Serie A – Lazio vs Frosinone -3, Goldaniga: “Ho già segnato all’Olimpico. Non partiamo sconfitti”

Edoardo Goldaniga, difensore nonché neoacquisto del Frosinone, ha parlato della sfida che attende i giallazzurri domenica sera all’Olimpico contro la Lazio.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni del Messaggero.

“Il 30 agosto del 2015 esordivo in Serie A. Veramente un bel traguardo. Sono contento perché inizia il quarto campionato. È una grande soddisfazione, anche se penso e spero di essere ancora all’inizio e di fare tanti altri anni in massima serie. Ho segnato un gol alla Lazio quando giocavo nel Palermo. È stata un’emozione incredibile, era la mia prima gara da titolare in Serie A. Sono partito subito bene. È stato importante fare gol all’Olimpico in uno stadio così prestigioso. Spero di ripetermi! Il secondo gol lo segnai al Frosinone? Eh sì. Quando sono arrivato in Ciociaria, mi hanno ricordato che la rete era viziata da un fuorigioco non segnalato. Nesta il mio idolo? Sì, sia come giocatore sia per l’esempio che dava fuori dal campo. Così come Maldini, un altro monumento per me. Il mio sogno nel cassetto? Ci sono tanti sogni da realizzare ancora. Pensiamo una cosa alla volta. Il mio obiettivo principale è quello di fare tante partite e di salvarci. Domenica sarà una gara difficile. La Lazio è una delle più attrezzate e poi sono già due anni che lavorano insieme a mister Inzaghi. Ma non partiamo sconfitti. Paura di Immobile? Sì, ma ce la metterò tutta per fermalo».

E.P.