Serie A – “Il Frosinone sale in cattedra”: tutto pronto per la stagione 2018/19

Con la stagione 2018/19, torna uno dei capisaldi del Progetto Frosinone Experience, nell’ambito della Scuola.

Sarà rivolto agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di I Grado. Di fronte agli alunni degli 8 Istituti scelti ci saranno calciatori del Frosinone, preparatori atletici e un relatore per ogni realtà impegnata. L’iniziativa ha duplice scopo: accrescere nella coscienza degli alunni i veri valori dello Sport e avvicinare sempre di più i ragazzi ciociari ai colori giallazzurri. Le date degli appuntamenti devono essere ancora confermate e andranno indicate a breve in funzione della disponibilità dei calciatori. Si partirà da Alatri. Nella Città dei Ciclopi presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 3 ci saranno oltre ai ‘padroni di casa’, i ragazzi del IC Alatri 1 e Alatri 2. Il secondo appuntamento a Frosinone presso l’Istituto Comprensivo 1 in Via Mastruccia nella parte bassa del Capoluogo. Quindi ad Isola del Liri, presso l’Istituto Comprensivo della città fluviale, in Via Carnello 38. Nella parte nord della Ciociaria, ad Anagni, l’incontro con l’Istituto Comprensivo 1 e 2 si terrà presso la palestra di Via Giorgetto nr.8. Si torna nel Capoluogo, all’Istituto Comprensivo 2 di Via Puccini nel quartiere Stazione. A Veroli, nell’Aula Magna della palestra del ‘Sulpicio’ in piazzale Vittorio Veneto, l’appuntamento con gli Istituti Comprensivi 1 e 2 della città ernica. Gran finale a Frosinone: prima l’Istituto Comprensivo 3 di Via Fosse Ardeatine e quindi l’Istituto Comprensivo 4 di Viale Tevere. Il focus di ogni appuntamento sarà un calciatore giallazzurro. Il preparatore atletico parlerà del benessere dello sportivo, del modello di una vita sana e corretta. Il rappresentante della Questura toccherà il tema della sicurezza negli Stadi. Infine il rappresentante dell’Università di Cassino introdurrà il fair play.

E.P.

