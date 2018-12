Serie A – Frosinone vs Sampdoria 0-5 (Quagliarella 11′, Caprari 47′, Defrel 54′, 86′, Kownacki 83′ R) Cinquina pesantissima!

(di Alessandro Andrelli) Quarta giornata d’andata del campionato di serie A. Il Frosinone ospita, per la prima assoluta al “Benito Stirpe” la Sampdoria. Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca testuale della gara.

SECONDO TEMPO

CURIOSITA’ – A fine gara il Frosinone va sotto la Curva Nord che espone lo striscione: “Con questa gente non avrà paura di niente!!!”

RISULTATO FINALE: Frosinone-Sampdoria 0-5.

86′ GOL SAMPDORIA. Quinta rete di Defrel, su assist di Kownacki.

83’GOL SAMPDORIA. Non sbaglia dal dischetto Kownacki che realizza il poker per i blucerchiati.

83′ RIGORE SAMPDORIA. Atterramento in area di Kownacki da parte di Hallfredsson. Calcio di rigore netto.

74′ Rientra in campo dopo 6 mesi, a causa di un brutto infortunio, Daniel Ciofani per il Frosinone.

9′ GOL SAMPDORIA Defrel in solitario sfonda l’out destra, si accentra e trova con il sinistro la rete dello 0-3 battendo sul tempo Sportiello. Risultato: Frosinone-Sampdoria 0-3.

2′ GOL SAMPDORIA Ancora una volta al rientro dagli spogliatoi il Frosinone subisce il gol che stavolta vale lo 0-2 della Samp con Caprari che raccoglie sulla destra un cross di Quagliarella. Risultato: Frosinone-Sampdoria 0-2.

PRIMO TEMPO

11′ GOL SAMPDORIA Al primo affondo la Samp passa con Quagliarella che raccoglie l’assist di Barreto. Con tre passaggi gli ospiti sorprendono la difesa gialloazzurra e vanno in vantaggio. Risultato: 1-0.

12′ PERICOLO FROSINONE: Perica in contropiede prova il pallonetto di testa ma è bravo Audero.

18′ CURIOSITA‘ – Striscione in Curva Sud: “Zappino Ultras in campo, Frara capitano vecchio stampo, per sempre ciociari”

20′ PERICOLO FROSINONE: Traversa piena di Brighenti con Audero che sfiora quanto basta la palla. Frosinone in pressing.

26′ PERICOLO FROSINONE: Cross di Soddimo dalla sinistra per Salomon sul versante opposto. Conclusione imprecisa e fuori porta.

41′ PERICOLO FROSINONE: Chibsah da fuori area prova la conclusione ma il tiro è debole e impreciso, palla a lato.

FINE PRIMO TEMPO: Frosinone-Sampdoria 0-1.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello (Hallfredsson 62′), Soddimo, Molinaro; Ciano (Campbell 67′), Perica (Ciofani 74′). PANCHINA: Bardi, Ghiglione, Goldaniga, Ciofani, Ariaudo, Hallfredsson, Cassata, Capuano, Campbell, Beghetto, Crisetig, Pinamonti. Allenatore: Longo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal (Vieira 70′), Linetty; Caprari (Ramirez 58′); Quagliarella (Kownacki 65′), Defrel. PANCHINA: Rafael, Belec, Sala, Vieira, Leverbe, Jankto, Ramirez, Tavares, Ferrari, Tonelli, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Cecconi di Empoli e Pagliardini di Arezzo.

Alessandro Andrelli