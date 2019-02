Serie A – Frosinone vs Roma 2-3 (Ciano 5′, Dzeko 30′ 95′, Pellegrini 31′, Pinamonti 80′) La “grande” beffa!

(di Alessandro Andrelli) Il Frosinone ottiene un pari che forse sta anche stretto contro la Roma al Benito Stirpe, che ancora rimane tabù per i ciociari in questa stagione in serie a. Un derby laziale, a tutti gli effetti, un altro tutto esaurito per lo stadio frusinate, giocato con temperature siberiani. Ecco le formazioni e la cronaca testuale della gara.

49′ GOAL ROMA. I giallorossi conquistato all’ultimo respiro i tre punti con l’asse De Rossi, El Shaarawy, Dzeko che al volo batte Sportiello per il gol del 2-3.

35′ GOOOOOOALLLLLLLL FROSINONE. Ripartenza dei ciociari dopo una disattenzione della difesa giallorossa, poco ordinata dopo l’uscita di Manolas. Il gioco a due tra Pinamonti e Ciano porta il giovane attaccante scuola Inter a trovare il gol del pari. Risultato: Frosinone-Roma 2-2.

30′ INFORTUNIO MANOLAS. Dopo uno scontro con Molinaro per il greco Manolas un infortunio alla caviglia destra.

25′ OCCASIONE ROMA. In mischia Cristante prova il tap-in vincente ma la palla termina sul fondo dopo la deviazione di un giocatore del Frosinone.

22′ PERICOLO FROSINONE In contropiede cross dalla destra per Pinamonti che non colpisce bene la palla.

Nei primi 20′ nulla di rilevante, squadre stanche, cresce il vento e le risente il gioco.

SECONDO TEMPO

31′ GOL ROMA. Tremendo uno-due per la Roma che trova un varco sulla corsia di destra e con Pellegrini raccoglie il pallone per il tap-in decisivo per il vantaggio giallorosso. Risultato: Frosinone-Roma 1-2.

30′ GOL ROMA. Dopo un primo tentativo, fermato dalla difesa del Frosinone è Dzeko a recuperare nuovamente palla e a infilare all’angolino il pallone dell’1-1. Risultato: Frosinone-Roma 1-2.

14′ PERICOLO ROMA. Cross dalla destra, conclusione a botta sicura di El Shaarawy, Sportiello è bravo a deviare in angolo con un intervento in tuffo.

10′ PERICOLO FROSINONE. Cross dalla sinistra di Daniel Ciofani che oltrepassa l’area di rigore. A botta sicura Ciano che però spara altissimo sulla traversa.

5′ GOOOALLLL FROSINONE. Al primo vero affondo sono i gialloazzurri a passare con Ciano che sorprende la difesa della Roma. Olsen prova a respingere la palla ma la deviazione è “beffarda” e il pallone finisce in porta. Risultato: Frosinone-Roma 0-1.

PRIMO TEMPO



FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah (Trotta 85′), Viviani, Cassata, Beghetto (Molinaro 59′); Ciano, Ciofani (Pinamonti 66′).

PANCHINA: Iacobucci, Marcianò, Brighenti, Kranjc, Verde, Molinaro, Gori, Sammarco, Maiello, Valzania, Pinamonti, Trotta.

Allenatore: Baroni.

ROMA: Olsen; Santon, Manolas (Fazio 77′), Marcano, Kolarov; Nzonzi (Zaniolo 65′), De Rossi; El Shaarawy, Pellegrini, Perotti (Cristante 65′); Dzeko. PANCHINA: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Florenzi, Cristante, Coric, Pastore, Zaniolo, Kluivert. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Ranghetti e Meli.

Recupero: 1′, 5′.

Alessandro Andrelli