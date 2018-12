Serie A – Frosinone vs Juventus, Allegri: “I ciociari cercheranno l’impresa della vita, ma noi dobbiamo vincere”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera tra Frosinone e Juventus in programma allo “Stirpe” alle 20.30.

Ecco le sue dichiarazioni.

“La squadra non dipende da Cristiano Ronaldo, Ronaldo è il più forte al mondo insieme a Messi e quindi per noi è un valore aggiunto. Fino a questo momento ha fatto due gol ma ha tirato tantissimo in porta e ha avuto tantissime occasioni. Perin? Perin giocherà mercoledì in casa contro il Bologna. Domani gioca Szczesny. Abbiamo fuori Barzagli che dovrebbe recuperare per mercoledì, abbiamo fuori De Sciglio. Khedira sarà fuori e rientrerà dopo la sosta e Douglas Costa lo stesso. Ci sarà possibilità per tutti visto che abbiamo domani sera, poi mercoledì, poi sabato, poi martedì. Ronaldo? Domani farà un’ottima prestazione così come ha fatto per la mezz’ora in Champions. Le aspettative su di lui sono sempre altissime, ma lui non deve dimostrare niente. Deve continuare solo a giocare, divertirsi e continuare a fare quello che ha sempre fatto: gol. Siamo in un momento importante in campionato. Il Frosinone contro la Lazio a Roma ha fatto una buona partita perdendo 1-0 e con la Samp nel primo tempo ha creato diverse occasioni. È una squadra che domani cercherà l’impresa della vita e noi non dobbiamo abbassare l’attenzione. Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione. Noi mercoledì abbiamo, soprattutto i ragazzi, fatto una bella partita, ma deve essere la normalità della Juventus. Pensiamo a domani, che c’è da vincere! Non è uno scontro diretto in cui puoi lasciare qualche punto. Domani sono tre punti e da lì non si scappa. Molto semplice. Dybala? Domani sarà in campo, perché è un giocatore talmente importante e soprattutto ha gol nelle gambe, quindi va sfruttato al meglio. Difesa a tre? Può essere una soluzione. Devo vedere oggi durante l’allenamento chi sta in piedi e chi sta meglio, soprattutto di testa. Perché domani è una partita che oltre che con i piedi e con la tecnica si gioca con la testa, perché troveremo una squadra che ci raddoppia, che ci farà dei falli, che si chiude e che riparte. Hanno un giocatore come Perica davanti che tra l’altro a Udine l’anno scorso ci ha fatto gol se non sbaglio ed è un giocatore noioso. Quindi ci vuole grande attenzione, domani sceglierò la formazione in base a quelli che vedo con grande attenzione. Altrimenti stanno fuori. Domani se decido di giocare a tre uno tra Cuadrado, Cancelo e Alex Sandro può riposare. Se decido di giocare con i quattro dietro può darsi che addirittura debbano giocare tutti e tre. Devo vedere Bernardeschi, perché ha speso molto mercoledì. La partita dura 95 minuti e devo avere cambi anche in funzione di quello che può essere l’andamento della partita“.