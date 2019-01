Serie A – Frosinone vs Empoli 3-3, le pagelle: Ciofani è il faro, bene Maiello, la difesa balla troppo

Al Frosinone serviva una vittoria contro l’Empoli, è arrivato solamente un pareggio, per quanto spettacolare.

I giallazzurri continuano a destare buone impressioni ma peccano ancora di continuità e sbagliano troppo in difesa contro un Empoli organizzato ma comunque ritrovatosi per due volte in svantaggio. Ecco i nostri giudizi.

FROSINONE (3-4-1-2)

Sportiello 6: reattivo su un paio di uscite importanti, non gli riescono i miracoli in occasione dei gol dell’Empoli ma sarebbe ingeneroso addossargliene la colpa.

Goldaniga 5-: non contiene la progressione di Antonelli che ha propiziato la rete di Zajc e sbaglia troppo in disimpegno.

Ariaudo 5,5: la difesa del Frosinone non commette errori madornali come nelle uscite precedenti ma incassa comunque tre reti, troppe per uno scontro diretto così importante.

Capuano 5: non trasmette sicurezza e interviene male sul corner da cui nasce il gol di Ucan.

Zampano 6,5: corre tantissimo e mai a vuoto sulla fascia destra, supporta alla grande la manovra offensiva, pur calando progressivamente e comprensibilmente nella ripresa.

Chibsah 7-: un’altra prestazione di grande sostanza per il centrocampista ghanese, sempre il primo ad andare in pressione e ad accompagnare le azioni offensiva.

Maiello 7: il suo piede è preziosissimo nello sviluppo degli attacchi ciociari, la differenza con le gare in cui è stato fuori per infortunio è evidente, a tutto ciò aggiunge anche tanta generosità.

(Dall’81’ Gori s.v.)

Molinaro 6: presidia bene la fascia sinistra pur senza spingere eccessivamente.

Ciano 6,5: viene spesso indietro ad alimentare la manovra facendo un lavoro preziosissimo per la squadra, logico che ne risenta in fase di finalizzazione.

Ciofani 7,5: lotta come un vero Leone sui palloni alti, dialogo alla grande quando la sfera è sul terreno, disturba le ripartenze da dietro dell’Empoli e soprattutto mette a segno una doppietta da vero bomber.

(Dall’84’ Pinamonti s.v.)

Campbell 6,5: va ancora a intermittenza ma quando si accende che sempre pericoli alla difesa toscana, come in occasione del terzo gol giallazzurro

(Dal 65’ Vloet 6,5: entra in campo con l’atteggiamento giusto dando compattezza al centrocampo e freschezza in fase offensiva.).

Mister Longo 6: l’undici iniziale scelto quest’oggi probabilmente è la miglior formazione possibile per il suo Frosinone, che inizia e finisce con coraggio ma pecca ancora nella gestione del match. Si vede la sua mano nello sviluppo della manovra offensiva ma dietro si balla ancora troppo, in tal senso la scelta della difesa a zona sui calci piazzati non aiuta.

EMPOLI (4-3-1-2) Provedel 5, Di Lorenzo 6+, Maietta 5.5, Silvestre 5.5, Antonelli 7(dal 77’ Pasqual 6.5) , Acquah 7, Capezzi 6 (Bennacer 65′ 5.5), Krunic 5.5, Zajc 6.5 (dal 65’ Ucan 7,5), La Gumina 5, Caputo 5.5. Mister Andreazzoli 6+.

Arbitro Orsato 6+: partita non facile ma sempre tenuta in pugno, ottima gestione dei cartellini, giusto il rigore in favore del Frosinone anche se poteva essercene un altro per fallo di mano di Di Lorenzo.

Roberto Caporilli