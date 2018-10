Serie A – Frosinone, nasce la “Lion’s Card”: ecco info e prezzi

Ve lo avevamo anticipato ieri: è arrivata la nuova member card digitale del Frosinone Calcio.

Con la nascita della “Lion’s Card“, il Frosinone offre a tutti i tifosi la possibilità di essere ancor di più parte attiva della comunità canarina. Il sistema di membership è strutturato su tre livelli:

Free: L’utente che aderirà a questa member avrà a disposizione esclusivi contenuti. Foto e video inediti, immagini di backstage del mondo giallazzurro e possibilità di partecipare a contest e giochi legati al mondo del Frosinone Calcio.

Premium: Aderire a questo livello vuol dire avere benefici e sconti presso il Frosinone Store e lo Store Online (da Novembre). Ci sarà la possibilità di vincere fino a 3 biglietti per ogni gara interna del Frosinone Calcio. Giochi, contest e tante altre funzionalità avanzate, come la Fan Cam e la possibilità di utilizzare stickers esclusivi. Costo: € 0,99 al mese.

Exclusive: E’ la card che offrirà la possibilità di vivere in prima persona la passione in un modo innovativo e coinvolgente, grazie a premi, possibilità di effettuare walk about nella zona spogliatoi il giorno della gara e vivere tante esperienze fino al termine della stessa con i biglietti di Tribuna. Ogni domenica i bambini possono diventare protagonisti: possono entrare in campo mano nella mano con i giallazzurri. Inoltre sono previsti importanti sconti anche per il Frosinone Store e lo store online. Costo: € 29,90 all’anno.

