Serie A – Atalanta vs Frosinone, biglietti in vendita: tutte le info per il settore ospiti

Sono in vendita i tagliandi per assistere ad Atalanta – Frosinone, match valido per la prima giornata di Serie A.

Dalle 12 di oggi la società bergamasca ha aperto la vendita dei biglietti per la prima gara della stagione. La partita che segnerà il ritorno in Serie A dei giallazzurri si giocherà lunedì 20 Agosto (ore 20,30) allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Tutti i residenti nel Lazio sono obbligati ad acquistare un biglietto del settore ospiti e potranno farlo anche se non sono in possesso di alcuna tessera del tifoso. I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita Lis Ticket abilitati per il settore ospiti e saranno acquistabili fino alle ore 19 di domenica 19 Agosto. È possibile anche acquistarli online sul sito listicket.it a patto di essere in possesso della Fidelity Card del Frosinone. Ogni richiedente potrà comprare al massimo due tagliandi, il costo del biglietto intero è di € 20, 16 euro invece per il ridotto under 14.

Roberto Caporilli