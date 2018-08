Motori – Slalom di Santopadre, tutto pronto

Ancora pochi giorni al via della quindicesima edizione dello SLALOM CITTA’ DI SANTOPADRE, Memorial “Tiziana Grimaldi”, in calendario ACI SPORT domenica 2 settembre 2018.

Lo Slalom di Santopadre, Trofeo Italia Nord , Coppa Aci Sport di 3^ zona , è l’unica gara che si disputa nel Lazio ad avere tali validità, nonché ad essere gara di riserva per il Campionato Italiano Slalom. La disciplina sportiva dello slalom consiste in più prove di abilità di guida che si svolgono su un percorso appositamente attrezzato della lunghezza massima di quattro chilometri. L’abilità è testata su tratti di percorso dove sono posizionati coni o birilli. Le vetture dovendo evitare di abbatterli o spostarli sono limitate nella loro velocità. La classifica finale tiene conto sia dei tempi di percorrenza che delle penalità attribuite per l’abbattimento o lo spostamento degli ostacoli. Unitamente alla formula slalom si disputerà anche per la 3^ gara di regolarità turistica slalom, trofeo Porsche, con già circa cinquanta vetture della casa di Stoccarda iscritte alla competizione. Una giornata all’insegna del motorsport e dello spettacolo con l’organizzazione della gara affidata alla collaudata ASA 2C 1971 A.S.D. di Caserta in collaborazione con “Santopadre Racing Team”, con la direzione di gara delegata al prof. Gioacchino Cimmino e il servizio cronometraggio effettuato dall’ASD Cronometristi di Frosinone. Tempi e classifiche saranno pubblicati in tempo reale sulla pagina salita.ficr.it Le verifiche tecniche e sportive si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 11.30 di domenica mattina in Piazza G. Marconi di Santopadre. Alle ore 12.00 inizierà la gara con la ricognizione del tradizionale percorso Santopadre Valle Tracciolino di km. 3,4 . Tre le prove cronometrate previste. Alle ore 19.00 la cerimonia di premiazione.

A.T.

Fonte uff. Stampa V.Viola