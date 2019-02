Motori – Pofi, ancora qualche giorno per iscriversi al rally “Terra di Argil”

Quest’anno, la competizione promossa con passione dallo staff della Rally Game è giunta alla sesta edizione.

Una crescita di anno in anno, quella del rally pofano, partito come semplice ronde, oggi un rally nazionale con validità per il campionato regionale rally. Il 30 aprile prossimo, scadranno i termini per iscriversi al rally. Ad oggi sono vari gli equipaggi che hanno dato adesione per partecipare alla seconda gara della stagione 2018 in provincia di Frosinone. La Rally Game, ha mantenuto la formula “dei due giorni” con le due prove il sabato sera nei pressi del centro cittadino di Pofi. Domenica, nove i tratti in programma con tre prove da ripetere tre volte. Confermato il tratto nel comune di Pofi denominato “Le Fontane” di 6,600 km e di Castro Dei Volsci “Ezio Palombi” di circa sette chilometri. A questi, si aggiunge il tratto cronometrato di Arnara “Le Sterpare” di circa 6 km. Tra gli iscritti figurano l’emiliano Marco Cappi, il veneto Lino Acco ed una folta schiera di piloti ciociari, non sono esclusi altri equipaggi da fuori regione con le R5. Confermato il secondo trofeo “Argil” associato ai vincitori delle varie classi, oltre che la lotteria abbinata alla gara.

E.P.