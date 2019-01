Motori – Fiuggi, il 25 e 26 agosto torna la storica cronoscalata “Fiuggi-Passo Sella”

Torna la cronoscalata “Fiuggi-Passo Sella”, la cui prima edizione ebbe luogo nel 1965.

Una competizione di grande seguito, una gara di velocità che ha fatto la storia degli eventi in Ciociaria e nel Lazio, e che torna dunque in questo 2018. La cronoscalata che prende il nome di “Coppa Fiuggi-Passo Sella” si svolgerà sulla

stessa strada del 1965. Quattro le manche in programma: due il sabato e due la domenica, per un percorso di 5,100 km (20,400 km in totale) da fare tutti di un fiato, con l’arrivo collocato nel punto più alto della salita. Iscrizioni dal 20 luglio al 20 agosto. I preliminari scatteranno venerdì 24 agosto, con le verifiche tecniche e sportive pregara

che si svolgeranno presso il Golf Club Fiuggi. Domenica mattina alle 9:30 il via alla gara.

E.P.