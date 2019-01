“LIVE” Serie A – Bologna vs Frosinone (1°T) 0-2 (Ghiglione 18′, Ciano 21′) Espulso Mattiello per i rossoblu

(di Alessandro Andrelli) Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie A la sfida è quella che si gioca al Dall’Ara tra Bologna e Frosinone. Queste le formazioni in campo e la cronaca della gara.

PRIMO TEMPO

5′ Orsolini prova dalla sinistra in area di rigore, d’istinto Sportiello devia in calcio d’angolo.

11′ ESPULSO Mattiello per il Bologna per “gioco pericoloso” nei confronti di Cassata.

18′ GOOOOALLLLLL Disattenzione del Bologna sul versante di sinistra, cross di Beghetto per il centroarea, si fa trovare libero Ghiglione che non sbaglia e porta in vantaggio il Frosinone. Risultato: Bologna-Frosinone 0-1.

21′ GOOOOOALLLLL Frosinone con Ciano che sfrutta un altro cross dalla sinistra di Beghetto per l’accorrente attaccante gialloazzurro che non sbaglia. Risultato: Bologna-Frosinone 0-2.

27′ Occasione Bologna. Palacio sulla destra prova la conclusione che finisce sull’esterno della rete.

BOLOGNA (4-3-3) Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

FROSINONE (3-5-2) Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Arbitro: Banti.

Alessandro Andrelli