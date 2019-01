LIVE MILANO – Frosinone, si lavora per Reca ma attenzione alla Spal. Molinaro si allontana dalla Salernitana

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE

Martedì 29 Gennaio 2019

ORE 18:40 – Ai microfoni di SalernitanaNews.it le parole di Stefano Capozucca in merito alla vicenda Cristian Molinaro. Questo il suo pensiero sul calciatore che sembrava davvero ad un passo dalla Salernitana:

“Fabiani se l’è lavorato 20 giorni. Lo davo tranquillamente ma ora è scomparso. Mi ha dato appuntamento alle 12. Ho fatto sbloccare un altro giocatore, non ci si comporta così. Devo pensare che abbiano trovato un’alternativa”.

Tutto saltato? Plausibile.

ORE 18:25 – Dopo una giornata passata in altri Hotel del centro, in questo istante si è visto all’interno dei saloni dell’Hotel Da Vinci di Milano, il consulente di mercato del Frosinone, Stefano Capozucca. L’ex dirigente del Cagliari, è accompagnato in questi frenetici giorni da Alessandro Frara. L’ex capitano giallazzurro è divenuto da poco direttore sportivo a tutti gli effetti.

ORE 17:45 – Frosinone che non vorrebbe aspettare troppo per chiudere un nuovo terzino mancino. Arrivare a Pajac, ad ora, non è semplicissimo ed è per questo che si fa sempre più spazio la pista che porta ad Arkadiusz Reca. Il polacco classe ’95, di proprietà dell’Atalanta sbarcherebbe in Ciociaria in prestito secco. Operazione impostata tra le parti, ma non ancora conclusa. Due le grandi motivazioni: l’impegno della Dea domani sera contro la Juventus, e soprattutto l’interessamento della Spal. Gli estensi, infatti, poco fa avrebbero richiesto informazioni per portare il calciatore di Chojnice alla corte di mister Semplici.

ORE 15:00 – Anche lo Spezia si sarebbe messo in fila per Nicolò Brighenti. Il nome del difensore veneto è stato fatto espressamente dal suo ex mentore, Pasquale Marino.

La sensazione generale è che comunque l’ex Vicenza rimarrà almeno fino a giugno in giallazzurro.

ORE 14:00 – Frosinone, che così come vi abbiamo raccontato nelle scorse, andrà alla ricerca di un terzino mancino e di un calciatore offensivo (seconda punta, trequartista o esterno). La pista Pajac resta in piedi, anche se l’Atalanta avrebbe offerto nuovamente Reca (già sondato dai giallazzurri, al pari di Valzania, durante lo scorso Atalanta-Lazio).

ORE 13:50 – Ascoli che tenta due elementi della rosa giallazzurra. Il direttore sportivo dei piceni, Antonio Tesoro, nella giornata di sabato, infatti, avrebbe proposto a Nicolò Brighenti un contratto fino al 30 giugno del 2021 con opzione per un altro anno. Il difensore avrebbe rifiutato al momento la corposa proposta bianconera, anche in virtù di un contratto fino al 2020 con i canarini.

All’Ascoli, inoltre, stuzzica anche Paolo Sammarco.

ORE 13:45 – Parte in questo istante la lunga maratona griffata Tg24Sport.it. Siamo in diretta dall’Hotel Da Vinci di Milano, quartiere generale di questa sessione invernale di calciomercato. Pronti a raccontarvi tutti, ma proprio tutti i movimenti del Frosinone.

dagli inviati a Milano, Nunzio Danilo Ferraioli e Roberto Caporilli