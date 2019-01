LIVE MILANO – Frosinone, accordo per Reca. Ciofani verso la permanenza, Matarese va

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE

Mercoledì 30 Gennaio 2019

ORE 17,28 – Luca Matarese vicinissimo al passaggio al Lecce in prestito secco fino al termine della stagione.

ORE 15,10 – Dovrebbe essere andato a vuoto l’affondo del Pescara per Daniel Ciofani. Allo stato attuale delle cose si fa sempre più probabile la permanenza in Ciociaria dell’attaccante abruzzese, anche se non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

ORE 13,50 – Il Frosinone ha in mano l’accordo per Reca: intesa fatta sia con l’Atalanta sia con l’entourage del giocatore, a tenere in stand-by l’affare c’è la necessità di cedere Cristian Molinaro prima. CLICCA QUI per i dettagli.

ORE 13,27 – A Milano c’è anche il direttore generale del Frosinone, Ernesto Salvini, presenta al convegno organizzato dall’Adise presso l’Hotel Da Vinci di Milano.

ORE 11:32 – Continuano gli incontri del consulente di mercato giallazzurro, Stefano Capozucca, attualmente impegnato all’Hotel Hilton di Milano.

ORE 09:25 – Arrivano importanti smentite su un possibile passaggio di Paolo Sammarco all’Ascoli. L’entourage del calciatore ex Spezia, avrebbe ricevuto una richiesta di informazioni dal club piceno solamente una decina di giorni fa. I bianconeri, infatti, da quel momento in poi non hanno più “affondato il colpo”.

ORE 08:30 – Nuova intensa giornata per quanto riguarda il mondo Frosinone. Durante l’intero arco della giornata, Stefano Capozucca, uomo mercato dei giallazzurri, avrà svariati colloqui. Resta caldo il discorso Reca con l’Atalanta, così come la “possibile”, a questo punto, cessione di Daniel Ciofani al Pescara.

ORE 05:55 – Il Pescara spinge come non mai pur di arrivare a Daniel Ciofani, vero sogno di mercato della piazza adriatica e dello stesso presidente Daniele Sebastiani. L’ultima proposta partita dall’Abruzzo è un prestito con obbligo di riscatto (dopo pochissime presenze in campionato, ndr) fissato a circa 900mila euro. Una proposta sicuramente importante, anche perché al calciatore di Cerchio verrebbe proposto un contratto fino al 30 giugno del 2021. Attesi sviluppi già nella giornata odierna.

Martedì 29 Gennaio 2019

ORE 18:40 – Ai microfoni di SalernitanaNews.it le parole di Stefano Capozucca in merito alla vicenda Cristian Molinaro. Questo il suo pensiero sul calciatore che sembrava davvero ad un passo dalla Salernitana:

“Fabiani se l’è lavorato 20 giorni. Lo davo tranquillamente ma ora è scomparso. Mi ha dato appuntamento alle 12. Ho fatto sbloccare un altro giocatore, non ci si comporta così. Devo pensare che abbiano trovato un’alternativa”.

Tutto saltato? Plausibile.

ORE 18:25 – Dopo una giornata passata in altri Hotel del centro, in questo istante si è visto all’interno dei saloni dell’Hotel Da Vinci di Milano, il consulente di mercato del Frosinone, Stefano Capozucca. L’ex dirigente del Cagliari, è accompagnato in questi frenetici giorni da Alessandro Frara. L’ex capitano giallazzurro è divenuto da poco direttore sportivo a tutti gli effetti.

ORE 17:45 – Frosinone che non vorrebbe aspettare troppo per chiudere un nuovo terzino mancino. Arrivare a Pajac, ad ora, non è semplicissimo ed è per questo che si fa sempre più spazio la pista che porta ad Arkadiusz Reca. Il polacco classe ’95, di proprietà dell’Atalanta sbarcherebbe in Ciociaria in prestito secco. Operazione impostata tra le parti, ma non ancora conclusa. Due le grandi motivazioni: l’impegno della Dea domani sera contro la Juventus, e soprattutto l’interessamento della Spal. Gli estensi, infatti, poco fa avrebbero richiesto informazioni per portare il calciatore di Chojnice alla corte di mister Semplici.

ORE 15:00 – Anche lo Spezia si sarebbe messo in fila per Nicolò Brighenti. Il nome del difensore veneto è stato fatto espressamente dal suo ex mentore, Pasquale Marino.

La sensazione generale è che comunque l’ex Vicenza rimarrà almeno fino a giugno in giallazzurro.

ORE 14:00 – Frosinone, che così come vi abbiamo raccontato nelle scorse, andrà alla ricerca di un terzino mancino e di un calciatore offensivo (seconda punta, trequartista o esterno). La pista Pajac resta in piedi, anche se l’Atalanta avrebbe offerto nuovamente Reca (già sondato dai giallazzurri, al pari di Valzania, durante lo scorso Atalanta-Lazio).

ORE 13:50 – Ascoli che tenta due elementi della rosa giallazzurra. Il direttore sportivo dei piceni, Antonio Tesoro, nella giornata di sabato, infatti, avrebbe proposto a Nicolò Brighenti un contratto fino al 30 giugno del 2021 con opzione per un altro anno. Il difensore avrebbe rifiutato al momento la corposa proposta bianconera, anche in virtù di un contratto fino al 2020 con i canarini.

All’Ascoli, inoltre, stuzzica anche Paolo Sammarco.

ORE 13:45 – Parte in questo istante la lunga maratona griffata Tg24Sport.it. Siamo in diretta dall’Hotel Da Vinci di Milano, quartiere generale di questa sessione invernale di calciomercato. Pronti a raccontarvi tutti, ma proprio tutti i movimenti del Frosinone.

dagli inviati a Milano, Nunzio Danilo Ferraioli e Roberto Caporilli