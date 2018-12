ESCLUSIVA Calcio Eccellenza – Sora, il ds Pistolesi: “Pretendiamo più rispetto da parte degli arbitri”.

Il Sora Calcio, nelle ultime partite, si sente fortemente danneggiato dagli arbitraggi. Diversi gli episodi che sono andati “contro” i bianconeri e ben documentati dalle immagini delle gare: dai rigori non concessi contro Latina Sermoneta Scalo e Arce fino al gol concesso al Latina Scalo Sermoneta dopo un nettissimo ed evidentissimo tocco di mano del giocatore pontino prima di tirare, con l’arbitro in ottima posizione

In relazione a tutto ciò la società ha chiesto un incontro con i vertici della Lnd Lazio, mentre sulla gara di Arce, terminata 2-2, e sull’ultimo periodo della squadra abbiamo sentito il direttore sportivo bianconero Francesco Pistolesi, che affronta anche il tema degli arbitraggi.

“Per prima cosa voglio fare i complimenti all’Arce che sta facendo un campionato importante e alla fine il pareggio sul campo è stato giusto” le parole di Pistolesi, che aggiunge: “Un grazie di cuore ai 200 tifosi che erano a ad Arce a sostenerci“. Per quanto riguarda la squadra siamo contentissimi di cosa abbiamo fatto finora, il campionato è lungo e se dall’inizio ad ora siamo lì significa che ce lo giocheremo fino alla fine”.

Invece, sul tema arbitraggi arriva l’affondo.

“Devo dire che nelle ultime quattro-cinque giornate in varie situazioni le terne arbitrali ci hanno pesantemente danneggiato. Chiediamo più rispetto e non vogliamo nulla di più se non il giusto. Sappiamo tutti che non è facile arbitrare, però dopo tutti questi episodi pretendiamo di avere le migliori terne con la massima personalità perché arbitrare davanti a 1200 persone allo stadio Claudio Tomei non è semplice e quindi ci vogliono i migliori.

Anche ad Arce sul risultato di 1-0 per noi non c’è stato dato un rigore netto come da immagini potete notare ripeto noi chiediamo il giusto e niente di più, e adesso dopo vari episodi negativi qualcuno prenda i provvedimenti del caso“.

BCob