CALCIOMERCATO – Frosinone, giornata calda per quanto riguarda le uscite. In pole Soddimo, Matarese e la “sorpresa” Sammarco

Il Frosinone pensa a sfoltire la propria rosa, e questo martedì di inizio gennaio potrebbe rivelarsi determinante.

In queste ore, infatti, si proverà a chiudere per le cessioni di Danilo Soddimo alla Cremonese e Luca Matarese al Carpi. Ma andiamo con ordine.

Il primo, che avrebbe rifiutato la proposta della Ternana perchè non convinto di “ricominciare” dalla Serie C, dovrebbe firmare un contratto fino al 2021 con il club grigiorosso. Rastelli, infatti, gli avrebbe già trovato la collocazione tattica; esterno offensivo sull’out mancino nel proprio 4-3-3.

Per quanto riguarda, invece, Luca Matarese la trattativa è ormai agli sgoccioli. Il classe ’98 scuola Genoa si dovrebbe trasferire in prestito (ad ora senza obblighi o opzioni, ndr) alla corte di mister Castori.

Decisiva, per entrambe le trattative, la giornata odierna.

E nel frattempo pare che il Padova abbia messo gli occhi su Paolo Sammarco. Il club veneto offrirebbe un contratto fino al 30 giugno del 2020 all’ex Spezia. E naturalmente il centrocampista sta riflettendo seriamente sulla proposta arrivatagli dai biancoscudati.

Nunzio Danilo Ferraioli