Calcio Polonia – Blaszczykowski cuore d’oro: gioca gratis e paga lo stipendio ai compagni

Una storia di riconoscenza, estremamente rara nel mondo dello sport professionistico al giorno d’oggi.

È quella di Kuba Blaszczykowski, giocatore polacco che ha fatto le sue fortune con la maglia del Borussia Dortmund ma ha giocato anche in Italia con la Fiorentina. L’esterno ha deciso di lasciare il Wolfsburg e di tornare nella squadra che lo ha lanciato, il Wisla Cracovia, che aveva lasciato nel 2007 per andare in Germania. La società, però, sta vivendo un momento di grandi difficoltà economiche con difficoltà a pagare gli stipendi e lo spettro del fallimento che aleggia pericolosamente. Blaszczykowski, allora, non solo ha deciso di giocare gratuitamente ma ha pure versato un milione di euro nelle casse del club, in collaborazione con altri due imprenditori polacchi, per pagare le spettanze dei compagni di squadra e dei dirigenti. Un gesto nobile e di profonda riconoscenza che fa seguito a quello dello scorso anno, quando Kuba aveva prestato 300mila euro al Wisla senza chiedere gli interessi.

Un modo per restituire qualcosa a chi lo ha lanciato, gli ha permesso di arrivare nel calcio importante e di portarsi a casa guadagni sostanziosi che adesso investe in una società che di fatto per lui è una seconda famiglia.

Roberto Caporilli