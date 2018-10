Basket Coppa Lazio – Ferentino ko con Vigna Pia

Dopo due eccellenti prove con il Basket Roma e la Scuba Frosinone, arriva la prima sconfitta per la squadra amaranto. Il Ferentino viene infatti messo ko da Vigna Pia 110-75.

I gigliati nettamente in difficoltà non riescono a tener testa alla squadra romana, militante in C silver, che domina l’intera partita.

L’avventura degli amaranto in Coppa Lazio si conclude quindi così, con un’amara sconfitta ai quarti di finale.

Il prossimo appuntamento del Basket Ferentino é per domenica 14 ottobre per la prima giornata di campionato di serie D.