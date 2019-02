Basket C Silver – La formula e i gironi: quattro squadre frusinati al via

Il Comitato Regionale FIP Lazio ha ufficializzato formula e gironi della C Silver 2018/19.

Ci saranno 22 squadre al via, divise in due gironi da 11, dopo che molti risultati del campo sono sfumati al momento delle iscrizioni. Sono state ben tre le formazioni a rinunciare al diritto di partecipare al prossimo campionato (Fox Roma, Santa Severa e Bracciano), sostituite da cinque ripescate (Roma Eur, Basket Cassino, Virtus Pontinia, Colleferro e Basket Roma), senza però riuscire a raggiungere l’auspicato numero di 24 formazioni ai nastri di partenza.

Ci saranno perciò due gironi dispari che costringeranno ogni settimana una delle partecipanti a osservare un turno di riposo. Al termine della regular season le prime otto dei due raggruppamenti giocheranno i playoff per assegnare le due promozioni in C Gold, le decime e le undicesime disputeranno i playout per evitare l’unica retrocessione in D, mentre le none concluderanno il loro cammino con la stagione regolare.

Nel gruppo A ci saranno Frosinone, Anagni e Cassino mentre Veroli sarà l’unica ciociara del gruppo B.

Si parte con l’Opening Weekend che sarà ospitato dalla Fortitudo Anagni: tutte le gare della prima giornata si svolgeranno nella struttura della società papalina fra il 13 e il 14 di Ottobre.

Ecco i due gironi.

GIRONE A

NPC Willie Bk Rieti

Fortitudo Anagni

Basket Cassino

Rent Max Roma Eur

Virtus Pontinia

St.Charles

Stelle Marine

Vigna Pia

Fonte Roma Basket

Scuba Frosinone

Virtus Velletri

GIRONE B

Basket Serapo Gaeta

Nomen Angels

Colleferro

Basket Roma

Carver Roma

Albano Bk Club

Nuova Lazio Pall.

Pall. Veroli

Sam

Borgo Don Bosco

Nova Bk Ciampino