Basket A2 – Cassino crolla nel secondo tempo contro Capo d’Orlando

La Virtus Cassino torna dalla Sicilia con un pesante -30.

Bruttissimo secondo tempo da parte dei rossoblù che cedono di schianto di fronte a Capo d’Orlando, che comunque era stata avanti fin dall’inizio. Il complessivo 50-25 con cui i siciliani “doppiano” la Virtus, però, non può non suonare come un campanello d’allarme per coach Vettese, che aveva chiesto una reazione dopo il brutto approccio avuto con Casale Monferrato.

Neanche stavolta i suoi partono forte ma tengono comunque botta di fronte alle Benfapp che poi però dilaga nel secondo tempo con Bruttini (20 punti con un solo errore dal campo) e Parks (20 + 11 rimbalzi) a vestire i panni dei trascinatori. Per coach Sodini ottime risposte anche dai giovani Laganà e Mobio, entrambi in doppia cifra, mentre si fermano a 9 le guardie Triche e Mei. Ai rossoblù non bastano l’abbondante doppia doppia di Hall (16 con altrettanti rimbalzi), i 14 di Castelluccia con tre triple o gli 11 di Raucci. Delude, nonostante i 13 punti, Dalton Pepper che litiga con i ferri del PalaSikeliArchivi: per lui un complessivo 4/19 al tiro con un pessimo 1/9 dall’arco, decisamente troppi errori per poter condurre la Virtus alla prima vittoria esterne della stagione.

A fotografare perfettamente l’ottima prova offensiva dei padroni di casa e di riflesso quella deludente sul piano difensivo di Cassino ci sono sia le percentuali di tiro (62% da due e 43% da tre per CdO) sia il numero degli assist (24-14 in favore dei paladini).

TABELLINI

Benfapp Capo d’Orlando 97 – BPC Virtus Cassino 67

Parziali: 28-21, 19-21, 22-11, 28-14

Capo d’Orlando: Bruttini 21 (6/7, 1/1), Parks 20 (4/8, 3/6), Mobio 11 (5/7, 0/1), Laganà 10 (2/4, 2/4), Triche 9 (3/7, 0/3), Mei 9 (3/8 da tre), Lucarelli 7 (1/1, 1/3), Bellan 7 (2/3, 1/1), Murabito 3 (1/1 da tre), Neri 0, Galipó 0, Raví. Coach: Sodini

Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Parks 11) – Assist: 24 (Triche 11)

Cassino: Hall 16 (5/8, 2/4), Castelluccia 14 (2/6, 3/5), Pepper 13 (3/10, 1/9), Raucci 11 (3/4, 1/2), Sorrentino 9 (4/7, 0/2), Paolin 2 (1/3, 0/1), Guaccio 2 (1/2 da due), Ingrosso 0 (0/2 da due),Bianchi, De Ninno n.e. Coach: Vettese

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 28 11 + 17 (Hall 16) – Assist: 14 (Hall, Pepper 5)