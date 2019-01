Atletica – Domenica di trionfi per i runners ciociari Papoccia e Lupinetti

Epifania ricca di successo per i runners ciociari che nelle prime gare dell’anno hanno conquistato altrettanti primi posti, rispettivamente ad Aquino e Borgo Montello con le vittorie di Diego Papoccia e Fabio Lupinetti.

Ad Aquino si è corsa ieri la XIV edizione del Trofeo dell’Epifania, gara sui 10km al quale hanno partecipato quasi 300 atleti provenienti da tutta la regione Lazio, in particolare dalla provincia di Frosinone. La vittoria, al termine di una gara molto equilibrata, è andata al ferentinate Diego Papoccia, che corre per l’ASD Runners Team Colleferro, con il tempo di 33’17”. Al secondo posto, Davide Di Folco della Polisportiva Ciociara Fava con 28″ di ritardo. Ai piedi del podio, Giovanni Proia, sempre della Polisportiva Ciociara Fava con 38″ di ritardo. Tra le donne, invece, ha vinto Chiara Colatosti, classe ’88, della Polisportiva Ciociara Fava con il tempo finale di 41’04”, davanti ad Anna Bornaschella, Atletica Venafro, giunta con un ritardo di 28″, terzo posto per Alessia Mirabella, Atletica Ceccano, con il tempo di 43’57”.

A Borgo Montello, in provincia di Latina, si è corsa la gara di beneficienza, “Corri per Luketto”, evento solidale per la lotta alle malattie mitocondriali, su di un percorso di 12km. La vittoria, in maniera netta, è andata al ciociaro, Fabio Lupinetti, dell’ASD Atletica Città dei Papi Anagni, con il tempo di 40’07”. Al secondo posto Maurizio Testa del Running Club Latina, con il tempo di 42’33”, terzo posto per Andrea Todini, dei Free Runners ASD (42’45”). Per le donne, invece, la vittoria è andata a Stefania Pellis dei Free Runners ASD con il tempo di 49’15”; al secondo posto Luminita Lungu, del Gruppo Sportivo Bancari Romani (49’53”); terzo posto Fiorenza Zorzetto, del ASD Centro Fitness Montello con il tempo di 51’53”.

Le classifiche complete potete trovarle su: http://www.podisti.net

Al. And.