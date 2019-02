AMICHEVOLE – Frosinone vs Betis Siviglia 1-3 (Moron 44′, Sanabria 49′, Ciano 67′, Leon 79′)

(di Alessandro Andrelli) Prima gara della stagione 2018-2019 al “Benito Stirpe” di Frosinone per i ragazzi di Moreno Longo, che in amichevole, escono sconfitta 1-3 dal Betis Siviglia . Queste le formazioni in campo e la cronaca della gara:

SECONDO TEMPO Rotazione completa delle due formazioni, in contropiede il raddoppio dopo 4 di Sanabria per gli ospiti. Al 67′ il primo gol stagionale del Frosinone porta la firma di Camillo Ciano che dalla distanza realizza il 1-2. Al 79′ in contropiede il terzo gol del Betis con Leon. Non può nulla Iacobucci, appena entrato in campo al posto di Bardi.

FROSINONE: Bardi (Iacobucci 33′), Brighenti (Ghiglione 33′), Salamon, Ariaudo, Chibsah, Soddimo, Crisetig, Beghetto, Matarese (Besea 33′), Ciano.

PRIMO TEMPO Più pericoloso sicuramente il Betis, ma Sportiello nega il vantaggio in almeno 3 occasioni. Perica al 40′ prova la conclusione a giro dal limite dell’area, ma la conclusione finisce a lato di poco. Il caldo e la grande umidità la fanno da padrona e condizionano l’incontro. Bene i neo acquisti Goldaniga, Perica, Molinaro, Hallfredsson. Al 44′ si sblocca la gara con Moron in rovesciata, dopo uno scontro in area di rigore tra Matteo Ciofani e Sportiello. Al 45′ doppia espulsione con Maiello e Barragan, dopo uno scontro a centrocampo, prima di rimettere il pallone in gioco dopo il vantaggio spagnolo. Si chiude il primo tempo con il punteggio di 1-0 per

FROSINONE: Sportiello, Molinaro, Goldaniga, Terranova, Krajnc, M. Ciofani, Maiello, Sammarco, Hallfredsson, Perica, Dionisi. PANCHINA: Bardi, Iacobucci, Ghiglione, Verde, Soddimo, Errico, Ariaudo, Matarese, Brighenti, Salamon, Ciano, Besea, Beghetto, Chibsah, Esposito, Crisetig. Allenatore: Longo.

BETIS SIVIGLIA: Robles, Feddal, Bartra, Canales, Inui, Moron, Guardado, Barragan, Carvalho, Mandi, Junior.PANCHINA: Rebollo, Garcia, Leon, Sanabria, Boudebouz, Sidnei, Tosca, Boudebouz, Sidnei, Gonzalez, Brasanac, Gonzalez, Kaptoum. Allenatore: Setien.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Assistenti: Marrazzo di di Frosinone e Fiorito di Salerno.

Alessandro Andrelli

(si ringrazia per la collaborazione nelle foto di Frosinone-Betis Siviglia il fotografo Gino De Meo)